Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’206 0.1%  SPI 16’979 0.2%  Dow 45’834 -0.6%  DAX 23’848 0.6%  Euro 0.9353 0.1%  EStoxx50 5’445 1.0%  Gold 3’641 -0.1%  Bitcoin 91’393 -0.6%  Dollar 0.7950 -0.2%  Öl 67.1 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Continental-Analyse: Bernstein Research stuft Continental-Aktie mit Underperform ein
Musk schiebt Tesla-Aktie mit Aktienkäufen kräftig an
Schweizerische Post-Chef warnt vor Subventionsbedarf bei Rückzug aus Nebengeschäften
Swatch-Aktie gewinnt: Swatch-Chef Hayek will keine Börsenabkehr - Preiserhöhungen in den USA
Swiss-Chef: Verlagerungen bringen Effizienz - Kündigungen nicht ausgeschlossen - Lufthansa-Aktie steigt
Suche...
200.- Saxo-Deal

Akzo Nobel Aktie 857349 / NL0000009132

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.09.2025 12:10:39

Akzo Nobel Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Akzo Nobel nach einer von der Privatbank organisierten Konferenz für Lebensmittelzutaten und Chemikalien auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Angesichts ähnlich verhaltener Geschäfte im dritten Quartal wie im zweiten Jahresviertel hätten sich viele industriell ausgerichtete Chemieunternehmen mit positiven Prognosen zurückgehalten, schrieb Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Aufgrund der zahlreichen "falschen Hoffnungen" auf eine Erholung im zweiten Halbjahr 2025 seien die aktuellen Erwartungen der Management-Teams wohl realistisch./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 16:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Buy
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
75.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sebastian Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:10 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:08 Akzo Nobel Neutral UBS AG
13.08.25 Akzo Nobel Outperform Bernstein Research
25.07.25 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.25 Akzo Nobel Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.