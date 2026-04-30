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30.04.2026 09:53:36

AIXTRON SE Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron nach Zahlen mit einem Kursziel von 36,50 Euro auf "Overweight" belassen. Auf den ersten Blick entsprächen die finalen Zahlen zum ersten Quartal den zuvor bekannt gegebenen Eckdaten, schrieb Analyst Craig McDowell am Donnerstag. Die Prognose für das zweite Quartal falle zwar etwas schwächer aus, doch im Bereich der Optoelektronik wachse das Vertrauen in die Chancen, die sich 2027 dort bieten sollten./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:35 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AIXTRON SE Overweight
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Craig A McDowell 		KGV*:
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09:53 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.04.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
15.04.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
15.04.26 AIXTRON Hold Warburg Research
15.04.26 AIXTRON Neutral UBS AG
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