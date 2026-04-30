AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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AIXTRON SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron nach Zahlen mit einem Kursziel von 36,50 Euro auf "Overweight" belassen. Auf den ersten Blick entsprächen die finalen Zahlen zum ersten Quartal den zuvor bekannt gegebenen Eckdaten, schrieb Analyst Craig McDowell am Donnerstag. Die Prognose für das zweite Quartal falle zwar etwas schwächer aus, doch im Bereich der Optoelektronik wachse das Vertrauen in die Chancen, die sich 2027 dort bieten sollten./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Overweight
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
36.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
46.61 €
|
Abst. Kursziel*:
-21.69%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
46.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21.17%
|
Analyst Name::
Craig A McDowell
|
KGV*:
-
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