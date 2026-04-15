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15.04.2026 07:43:53

AIXTRON SE Overweight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Overweight" belassen. Das starke Geschäft im Bereich Optoelektronik treibe die Ambitionen des Chipausrüsters an, schrieb Simon Coles am Dienstagabend nach starken Auftragssignalen und einem erhöhten Ausblick. Die Profitabilität im ersten Quartal sei nicht so hoch gewesen wie gedacht, gleichwohl sei der Barmittelumschlag stark gewesen./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 21:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 21:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Simon Coles 		KGV*:
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