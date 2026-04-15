AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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AIXTRON SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Overweight" belassen. Das starke Geschäft im Bereich Optoelektronik treibe die Ambitionen des Chipausrüsters an, schrieb Simon Coles am Dienstagabend nach starken Auftragssignalen und einem erhöhten Ausblick. Die Profitabilität im ersten Quartal sei nicht so hoch gewesen wie gedacht, gleichwohl sei der Barmittelumschlag stark gewesen./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 21:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Overweight
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
33.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
35.66 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.46%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
39.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16.92%
|
Analyst Name::
Simon Coles
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIXTRON SE
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