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15.04.2026 08:07:08

AIXTRON SE Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Neutral" belassen. Die Dynamik im Bereich Optoelektronik halte an, schrieb Madeleine Jenkins am Dienstagabend nach den erhöhten Jahreszielen des Chipindustrie-Zulieferers. Nach dem starken Lauf der Aktie rechnet sie allerdings mit einer eher verhaltenen Kursreaktion. Im Bereich Strommanagement-Chips sieht die Expertin Risiken./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 20:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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