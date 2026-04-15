AIXTRON 36.55 CHF 10.13% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Neutral" belassen. Die Dynamik im Bereich Optoelektronik halte an, schrieb Madeleine Jenkins am Dienstagabend nach den erhöhten Jahreszielen des Chipindustrie-Zulieferers. Nach dem starken Lauf der Aktie rechnet sie allerdings mit einer eher verhaltenen Kursreaktion. Im Bereich Strommanagement-Chips sieht die Expertin Risiken./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 20:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.