AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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30.04.2026 13:31:57
AIXTRON SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der starke Auftragseingang im Bereich Optoelektronik sei das Highlight, schrieb Om Bakhda am Donnerstag nach endgültigen Zahlen. Das Umsatzziel für das zweite Quartal liege etwa im Rahmen der Erwartungen./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Buy
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45.94 €
|
Abst. Kursziel*:
-23.81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
46.03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-23.96%
|
Analyst Name::
Om Bakhda
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
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09:28
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
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|Wendepunkt dank stark steigender Optoelektronik-Nachfrage (EQS Group)
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29.04.26
|Ausblick: AIXTRON stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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29.04.26
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|20.04.26
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|15.04.26
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|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
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|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|15.04.26
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