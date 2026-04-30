AIXTRON 42.14 CHF 2.24% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der starke Auftragseingang im Bereich Optoelektronik sei das Highlight, schrieb Om Bakhda am Donnerstag nach endgültigen Zahlen. Das Umsatzziel für das zweite Quartal liege etwa im Rahmen der Erwartungen./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.