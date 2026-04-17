AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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AIXTRON SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Die platzierte Wandelschuldverschreibung und der Ausbau der Kapazitäten in Malaysia seien Vorbereitungen auf mittelfristig enorm anziehendes Wachstum im Bereich Optoelektronik und Galliumnitrid (GaN), schrieb Om Bakhda am Sonntag. Die Auftragsstärke im ersten Quartal biete bereits einen Vorgeschmack./rob/ag/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2026 / 08:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Buy
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43.98 €
|
Abst. Kursziel*:
-20.42%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-20.18%
|
Analyst Name::
Om Bakhda
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
17.04.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX liegt zum Ende des Freitagshandels deutlich im Plus (finanzen.ch)
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17.04.26
|Handel in Frankfurt: MDAX letztendlich mit sattem Kursplus (finanzen.ch)
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17.04.26
|Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Freitagnachmittag deutliche Zuschläge (finanzen.ch)
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17.04.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich fester (finanzen.ch)
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17.04.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX mittags fester (finanzen.ch)
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17.04.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX notiert im Plus (finanzen.ch)
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17.04.26
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
17.04.26
|Schwacher Handel: MDAX beginnt Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu AIXTRON SE
|07:49
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
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|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
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|15.04.26
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|Warburg Research
|15.04.26
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:49
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|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|AIXTRON Overweight
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|08.04.26
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|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
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|25.04.24
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|15.04.26
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|15.04.26
|AIXTRON Hold
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|15.04.26
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|13.04.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
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Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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