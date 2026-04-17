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AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6

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20.04.2026 07:49:06

AIXTRON SE Buy

AIXTRON
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Die platzierte Wandelschuldverschreibung und der Ausbau der Kapazitäten in Malaysia seien Vorbereitungen auf mittelfristig enorm anziehendes Wachstum im Bereich Optoelektronik und Galliumnitrid (GaN), schrieb Om Bakhda am Sonntag. Die Auftragsstärke im ersten Quartal biete bereits einen Vorgeschmack./rob/ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2026 / 08:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2026 / 08:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AIXTRON SE Buy
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AIXTRON SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Om Bakhda 		KGV*:
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07:49 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
15.04.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
15.04.26 AIXTRON Hold Warburg Research
15.04.26 AIXTRON Neutral UBS AG
15.04.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
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