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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Die platzierte Wandelschuldverschreibung und der Ausbau der Kapazitäten in Malaysia seien Vorbereitungen auf mittelfristig enorm anziehendes Wachstum im Bereich Optoelektronik und Galliumnitrid (GaN), schrieb Om Bakhda am Sonntag. Die Auftragsstärke im ersten Quartal biete bereits einen Vorgeschmack./rob/ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2026 / 08:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2026 / 08:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.