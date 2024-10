NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide von 191 auf 189 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Gasekonzern an erste Aussagen zu den am 23. Oktober anstehenden Quartals-Umsatzzahlen sowie an Wechselkursveränderungen angepasst, schrieb Analystin Georgina Fraser in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./gl/ag;