NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien von Air Liquide von 195 auf 190 Euro gekappt und die Papiere von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Der Industriegasekonzern bleibe dank der guten Langfriststory durchaus ein Kerninvestment, schrieb Analyst Chetan Udeshi in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Nach der klaren Outperformance im bisherigen Jahresverlauf sei das Kurspotenzial aktuell aber zu moderat geworden für eine Empfehlung./ag/zb;