NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 161 Euro belassen. Das organische Wachstum der Sparte Gases & Services habe weitgehend seiner Prognose und der Konsensschätzung entsprochen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./edh/mis;