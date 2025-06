NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 203,70 auf 217,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ende Juli anstehenden Zahlen des Baustoffekonzerns dürften für das operative Ergebnis (Ebitda) ein Wachstum von 5,5 Prozent aus eigener Kraft belegen, schrieb Glynis Johnson in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Trotz des schon starken Kursanstiegs bleibe die Aktie eine attraktive Wette auf eine europäische Erholung./rob/gl/mis;