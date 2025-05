NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide nach einer Investorenveranstaltung mit dem Chef des Amerika-Geschäfts mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Outperform" belassen. Der Industriegasekonzern sei auf die Erreichung seiner Finanzziele fokussiert, schrieb Peter Clark in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/mis/ag;