Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’354 -0.1%  SPI 18’876 0.1%  Dow 49’360 0.0%  DAX 24’485 0.3%  Euro 0.9163 0.1%  EStoxx50 5’891 0.7%  Gold 4’499 0.4%  Bitcoin 61’292 1.2%  Dollar 0.7904 0.2%  Öl 108.5 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Commerzbank-Aktie fester: Hauptversammlung im Zeichen des Abwehrkampfes gegen UniCredit
NVIDIA, Apple, Microsoft: Diese US-Aktien stehen Q1 2026 im Depot der Deutschen Bank
Ölpreise über 100 Dollar: Warum Anfang Juni kritisch werden könnte
Indexfantasie treibt Cerebras-Aktie nach IPO weiter an
Ströer-Aktie im Fokus: Blackstone zieht sich offenbar zurück
Suche...
Drohende Übernahme 20.05.2026 15:05:00

Commerzbank-Aktie fester: Hauptversammlung im Zeichen des Abwehrkampfes gegen UniCredit

Commerzbank-Aktie fester: Hauptversammlung im Zeichen des Abwehrkampfes gegen UniCredit

Andrea Orcel bleibt der Commerzbank-Hauptversammlung fern - doch der Unicredit -Chef und seine Übernahmepläne für den DAX-Konzern sind das bestimmende Thema des Aktionärstreffens.

Vor der Halle in Wiesbaden begrüssen Mitarbeiter mit "Unicredit go away"-Transparenten, in der Halle tragen Beschäftigte T-Shirts mit der Aufschrift "We own yellow". Frenetischer Applaus unterbricht immer wieder die Reden von Aufsichtsratschef Jens Weidmann und Vorstandschefin Bettina Orlopp. Deren Botschaft ist eindeutig: Finger weg vom Kaufangebot der Unicredit.

Wer seine Aktien an die italienische Grossbank verkaufe - und das auch noch unter Wert - handele sich erhebliche Risiken ein. Neben den grossen Hürden für eine Umsetzung der Unicredit-Pläne müssten die Aktionäre als künftige Miteigentümer der Mailänder Bank auch deren hauseigene Probleme mittragen, warnt Aufsichtsratschef Weidmann und spricht von "einem erhöhten Exposure gegenüber italienischen Staatsanleihen, einer deutlich höheren Quote notleidender Kredite und einem immer noch signifikanten Russlandgeschäft". Die Unicredit ist eine der grössten noch aktiven Auslandsbanken in Russland, auch wenn sie jüngst den Verkauf russischer Geschäftsteile an einen Investor vom Persischen Golf eingeleitet hat.

Kaufangebot für sämtliche Commerzbank-Anteile

Die Unicredit, die bereits knapp 30 Prozent an der Commerzbank kontrolliert, hatte Anfang Mai ein Angebot für sämtliche Commerzbank-Anteile vorgelegt. Unicredit-Chef Andrea Orcel bietet für jede Commerzbank-Aktie 0,485 neue Unicredit-Aktien. So will die Mailänder Grossbank bis zum 16. Juni weitere Aktien einsammeln, ohne ein Pflichtangebot vorlegen zu müssen, was deutlich teurer wäre. Die Offerte kann bis zum 3. Juli verlängert werden.

Nach jüngsten Angaben hat sich die italienische Grossbank für weitere Anteile den Kaufpreis gesichert und kommt damit zusammen auf 38,87 Prozent der Stimmrechte. Der Bund, der noch gut 12 Prozent hält, lehnt eine feindliche Übernahme der Commerzbank ebenso ab wie Management, Betriebsrat und Belegschaft des Instituts.

Die Unicredit habe "das Tor zur Übernahme ganz weit geöffnet und es gibt nicht mehr viel, was dem entgegenzusetzen wäre", meint Klaus Nieding, Vize-Präsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). Die Commerzbank sei daher "gut beraten, jetzt das Maximum für unsere Mitarbeiter, unsere Kunden und uns Aktionäre herauszuholen - wenn es dafür nicht schon zu spät ist".

Orlopp: Bleiben trotz aggressivem Vorgehen gesprächsbereit

Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp betont bei dem Aktionärstreffen: "Mit dem vorliegenden Angebot versucht die Unicredit, die Commerzbank zu einem Preis zu übernehmen, der den fundamentalen Wert und das Potenzial unserer Bank nicht angemessen widerspiegelt." Der Vorstand der zweitgrössten börsennotierten Bank in Deutschland stemmt sich mit dem Abbau von weiteren 3.000 Jobs und mehr KI-Einsatz sowie ambitionierten Gewinn- und Renditezielen bis 2030 gegen das aus ihrer Sicht feindliche Vorgehen Orcels.

"Von Beginn an war der Prozess geprägt von öffentlichem Druck und einer zunehmend aggressiven Vorgehensweise", sagt Orlopp. "Nichtsdestotrotz - und das möchte ich in aller Klarheit betonen: Wir bleiben offen für Gespräche. Sofern es eben eine echte Bereitschaft gibt, die von uns aufgezeigten Punkte zu diskutieren - mit der klaren Absicht, unseren Aktionären eine attraktive Prämie zu bieten."

Finanziert die Commerzbank ihre eigene Übernahme?

Hendrik Schmidt vom Deutsche-Bank-Vermögensverwalter DWS gibt zu bedenken: Die Unicredit sei der grösste Profiteur der Commerzbank-Rekorddividende von 1,10 Euro für das Geschäftsjahr 2025. Die Mailänder Grossbank, die im September 2024 einen Aktienverkauf des Bundes zum Einstieg genutzt hatte, kassiere knapp 350 Millionen Euro, rechnet Schmidt vor. "Nicht nur rhetorisch frage ich den Vorstand: Finanziert das Unternehmen Commerzbank auf diese Weise seine eigene - in Klammern zunehmend - feindliche Übernahme?"

Die Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka lobt die Entwicklung der Commerzbank, die 2025 das beste operative Ergebnis in ihrer 156-jährigen Geschichte erzielt hat, und kritisiert Orcel. Es stehe "weiterhin ein Elefant im Raum" und dieser benehme sich "eher wie einer im Porzellanladen: ungestüm und nicht freundlich", sagt Andreas Thomae von Deka Investment.

Das seien keine guten Voraussetzungen, um sich an einen Tisch zu setzen und vernünftig über mögliche Perspektiven zu sprechen. Thomae appelliert an Vorstand und Belegschaft: "Lassen Sie Taten sprechen! Der beste Schutz vor einer Übernahme ist die eigene Wertsteigerung."

Commerzbank kürzt Bonus von Ex-CEO Knof wegen Pflichtverletzung

Der frühere Commerzbank-Chef Manfred Knof muss nach einem nicht gemeldeten Treffen mit Unicredit-CEO Andrea Orcel Einbussen bei seinem Bonus hinnehmen. "Der Aufsichtsrat hat die variable Vergütung von Herrn Dr. Knof für das Geschäftsjahr 2024 um 30 Prozent gekürzt", sagte Aufsichtsratschef Jens Weidmann bei der Commerzbank-Hauptversammlung in Wiesbaden. Zuvor habe der Aufsichtsrat eine Pflichtverletzung des Managers festgestellt. "Diese wurde darin gesehen, dass Herr Dr. Knof den Vorstand nicht über sein Treffen mit Herrn Orcel unterrichtete."

Das Treffen hatte nach Medienberichten im September 2024 bei Knof zu Hause stattgefunden. Zuvor war bekanntgeworden, dass die Unicredit bei der Commerzbank eingestiegen ist, und Orcel begann damit, für eine Übernahme zu werben.

Knof sagte später, Orcel sei unangekündigt erschienen, ausserdem sei das Treffen ohne Erkenntnisgewinn gewesen, weshalb er es nicht nötig gewesen sei, die Bank darüber zu informieren. Der Manager war bis Ende September 2024 Vorstandschef der Commerzbank.

Die Commerzbank-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise mit einem Plus von 1,52 Prozent auf 36,68 Euro. Die UniCredit-Aktie notiert in Mailand derweil 0,17 Prozent höher bei 70,58 Euro.

awp international / Dow Jones Newswires

Weitere Links:

Commerzbank-Aktie fällt: UniCredit stockt Beteiligung weiter auf
Commerzbank-Aktie in Rot: Stellenstreichungen entfallen grössenteils auf KI
So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Adidas: Zeit für den Konter

Der Sportartikelhersteller ist operativ stark in das Jahr der Fussball-WM gestartet. An der Börse hat sich Adidas zuletzt stabilisiert. Mit einem Long Mini-Future können Trader auf ein Comeback des gebeutelten DAX-Titels setzen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASM
✅ Infineon
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

Inside Trading & Investment

11:51 Deutschlands Chemieriesen im Wandel
10:46 BNP Paribas: WM 2026 - es darf geträumt werden
09:47 SG-Marktüberblick: 20.05.2026
09:25 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch
06:15 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Gap geschlossen
19.05.26 Julius Bär: 9.30% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59%) auf Swiss Market® Index, EURO STOXX 50® Index, S&P 500 Index®, Nikkei 225 Exchange Traded Fund
19.05.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Richemont, Geberit, Swatch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’872.18 19.65 S7LBMU
Short 14’146.98 13.92 SGXB8U
Short 14’668.37 9.00 S5ZB6U
SMI-Kurs: 13’353.69 20.05.2026 14:52:40
Long 12’784.78 19.95 SI7B8U
Long 12’482.42 13.78 S42B5U
Long 11’966.10 9.00 SSBBTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor setzt im KI-Boom nicht nur auf NVIDIA-Aktie
NVIDIA, Apple & Co. - In diese US-Aktien hat die Schweizerische Nationalbank im ersten Quartal 2026 investiert
Commerzbank-Aktie fester: Hauptversammlung im Zeichen des Abwehrkampfes gegen UniCredit
Michael Saylors neue Bitcoin-Wette: Genialer Coup oder riskantes Schneeballsystem?
Analysten heben den Daumen: Aktien von SAP legen kräftig zu - ServiceNow rutschen ins Minus
Goldpreis im Fokus: Zeichnet sich eine Bodenbildung ab?
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA, Apple, Microsoft: Diese US-Aktien stehen Q1 2026 im Depot der Deutschen Bank
NVIDIA-Aktie in Rot: Experten sehen vor Zahlen weiter Potenzial
Gute Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich fester

Top-Rankings

NVIDIA, Apple, Microsoft: Diese US-Aktien stehen Q1 2026 im Depot der Deutschen Bank
Die Deutsche Bank hielt auch im ersten Quartal 2026 Beteiligungen an verschiedenen US-Unternehme ...
Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com
Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor setzt im KI-Boom nicht nur auf NVIDIA-Aktie
Das 1. Quartal brachte reichlich Bewegung in das Portfolio von Soros Fund Management. Während So ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
NVIDIA, Apple & Co. - In diese US-Aktien hat die Schweizerische Nationalbank im ersten Quartal 2026 investiert
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im Zuge der neuesten 13F-Einreichung die Karten auf de ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.