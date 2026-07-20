Umbau bei Ethereum beendet - steht ETH vor dem nächsten Schub?

• Ethereum Foundation mit grosser Reform• Fokus künftig stärker auf Kerninfrastruktur und Forschung• Umbau könnte Einfluss auf ETH-Wahrnehmung haben

Die Ethereum Foundation, die massgeblich zur Weiterentwicklung des Ethereum-Netzwerks beiträgt, war über Jahre hinweg bewusst klein, dezentral geprägt und zurückhaltend aufgetreten. Nun fand jedoch eine monatelange Neuausrichtung statt, die auf eine wachsende Debatte darüber folgte, wie eine Organisation aussehen muss, die ein Milliarden-Ökosystem unterstützt, ohne selbst zu einer klassischen Technologie-Firma zu werden.

Als Ergebnis soll die Rolle der Stiftung künftig weniger darin bestehen, möglichst viele Projekte direkt umzusetzen, sondern vielmehr darin, kritische Infrastruktur zu unterstützen, Forschung zu finanzieren und die langfristige Stabilität des Netzwerks sicherzustellen.

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Neue Führung und ein anderes Organisationsmodell

Ein Bestandteil des Umbaus war die Veränderung der Führungsstruktur. Bereits Anfang 2025 trennte die Ethereum Foundation erstmals stärker zwischen strategischer Aufsicht und operativer Leitung. Aya Miyaguchi wechselte aus der Rolle der Executive Director in das Amt der Präsidentin, während Hsiao-Wei Wang und Tomasz Stanczak als Co-Executive Directors die operative Verantwortung übernahmen. Die Doppelspitze sollte die Stiftung moderner aufstellen und gleichzeitig unterschiedliche Strömungen innerhalb des Ethereum-Ökosystems zusammenführen.

Diese Lösung erwies sich jedoch als kurzlebig. Tomasz Stanczak verliess die operative Führung bereits nach wenigen Monaten. Im Juni 2026 trat auch Hsiao-Wei Wang nach einer Auszeit als Co-Executive Director und Vorstandsmitglied zurück. Damit verlor die Stiftung beide operativen Leiter innerhalb kurzer Zeit. Nach Angaben von "ETH Daily" fungiert derzeit Bastian Aue als Interims-Geschäftsführer.

Der Personalwechsel stand laut der Nachrichtenseite in engem Zusammenhang mit der Neuausrichtung der Rolle der Stiftung. So sieht ein von Ethereum-Gründer Vitalik Buterin skizziertes enger gefasstes Mandat für die Ethereum Foundation eine Erweiterung des Vorstands und einen stärkeren Fokus auf - für die Resilienz von Ethereum - essenzielle Tätigkeiten vor.

Die neue Struktur der Ethereum Foundation

Im Juni 2026 wurden nun die letzten organisatorischen Veränderungen umgesetzt. Die Stiftung erklärte auf ihrem Blog, den monatelangen Umbau abgeschlossen zu haben und künftig in einer vollständig neuen Organisationsstruktur zu arbeiten. Ziel sei es, die vorhandenen Ressourcen konsequent auf jene Aufgaben zu konzentrieren, die nur die Ethereum Foundation leisten könne und deshalb auch leisten müsse.

Kern ist eine Aufteilung der Organisation in fünf fachliche Cluster: Die Protokollschicht verantwortet die Weiterentwicklung des Ethereum-Kernprotokolls und konzentriert sich auf langfristige Themen wie Skalierung, Sicherheit, Datenschutz sowie die Wahrung der Zensurresistenz und Offenheit des Netzwerks. Die Zugriffsschicht soll sicherstellen, dass Nutzer und Anwendungen möglichst direkt und ohne unnötige Intermediäre mit Ethereum interagieren können. Die Benutzerschicht wiederum richtet den Blick auf die tatsächlichen Anforderungen von Entwicklern und End-Anwendern und soll technische Entscheidungen stärker an der Nutzererfahrung ausrichten. Ergänzt werden diese Bereiche durch die Community-Schicht, die sich um die Zusammenarbeit mit der weltweiten Ethereum-Community sowie mit angrenzenden Open-Source-, Datenschutz- und Forschungsinitiativen kümmert. Neu ist zudem eine institutionelle Schicht. Sie bündelt künftig die Zusammenarbeit mit Unternehmen, Finanzinstituten, Behörden, Hochschulen und anderen Organisationen, die Ethereum in ihre Prozesse integrieren möchten. Dabei geht es ausdrücklich nicht nur um wirtschaftliche Kooperationen, sondern auch um Standards, Bildungsarbeit sowie den Dialog mit Regulierungsbehörden und wissenschaftlichen Einrichtungen.

Neben diesen fünf fachlichen Clustern wird die Organisation durch eigenständige operative Teams sowie Management-Einheiten ergänzt, die bereichsübergreifende Aufgaben übernehmen. Die Foundation verfolgt damit das Ziel, fachliche Verantwortung klarer zu definieren, Entscheidungswege zu verkürzen und die Koordination zwischen Forschung, Entwicklung und Ökosystem zu verbessern. Nach eigenen Angaben soll jede Organisationseinheit künftig anhand ihrer spezifischen Aufgaben und Zielsetzungen arbeiten, anstatt einem einheitlichen Organisationsmodell zu folgen.

Die neue Struktur wurde jedoch nicht ohne Einschnitte umgesetzt. Parallel zur Reorganisation trennte sich die Ethereum Foundation von 54 Beschäftigten - rund einem Fünftel der Belegschaft. Nach Angaben der Stiftung erhalten die betroffenen Mitarbeiter Abfindungen, finanzielle Übergangshilfen und Unterstützung bei der Vermittlung neuer Aufgaben innerhalb des Ethereum-Ökosystems. Die Stiftung begründet diesen Schritt mit ihrem Anspruch, langfristig schlanker, finanziell nachhaltiger und stärker auf ihre Kernaufgaben fokussiert zu arbeiten.

Today, the EF is changing shape, concluding a months-long process of reorganization as part of the implementation of the Mandate and the Treasury Management Policy.



We come out of this process with the structure, activities, and people necessary for execution on the critical… - Ethereum Foundation (@ethereumfndn) June 23, 2026

Was bedeutet der Umbau für den ETH-Kurs?

Der Umbau der Ethereum Foundation ist zunächst eine organisatorische Entscheidung - keine direkte Änderung am Ethereum-Protokoll. Dennoch könnte er mittel- und langfristig Auswirkungen auf die Kryptowährung ETH haben - aufgrund von Veränderungen beim Vertrauen, der Entwicklungsdynamik, Marktpsychologie und der Wahrnehmung von Ethereum als Technologieplattform.

Im positiven Fall könnte der Umbau langfristig ein Wachstumstreiber sein. Eine fokussiertere Ethereum Foundation könnte Forschung effizienter finanzieren, wichtige technische Entscheidungen besser koordinieren und das Vertrauen in Ethereum stärken. Dies könnte die Nachfrage nach ETH unterstützen. Im negativen Fall könnte die Reform allerdings auch Verunsicherung auslösen oder langfristig dazu führen, dass Ethereum an Innovationsgeschwindigkeit verliert. Besonders kritisch wäre ein Verlust wichtiger Entwickler oder ein strategischer Richtungsstreit innerhalb des Ökosystems.

Denn der wichtigste indirekte Einfluss auf ETH dürfte in der technologischen Weiterentwicklung des Netzwerks liegen. Der Wert einer Kryptowährung hängt schliesslich auch davon ab, ob Nutzer, Entwickler und Unternehmen langfristig Vertrauen in die technische Basis haben. Eine erfolgreiche Neuausrichtung könnte das Vertrauen in die langfristige Entwicklung des Netzwerks stärken und damit indirekt auch die Nachfrage nach ETH unterstützen. Besonders relevant ist dabei die weitere Entwicklung der sogenannten Layer-2-Netzwerke, die Transaktionen ausserhalb der Ethereum-Hauptkette verarbeiten und damit Skalierungsprobleme lösen sollen. Gleichzeitig bleibt die Frage offen, wie stark diese Lösungen langfristig Wert und Gebühren zurück an das Ethereum-Mainnet und damit an ETH zurückführen.

Die grosse Frage: Stärkt oder schwächt der Umbau die Rolle von ETH?

Ein zentraler Punkt für Anleger ist die wirtschaftliche Rolle von ETH innerhalb des Ökosystems, denn sie wird für Transaktionsgebühren benötigt, dient als Staking-Asset zur Absicherung des Netzwerks und wird als Sicherheit in vielen dezentralen Finanzanwendungen verwendet. Falls die Reform dazu führt, dass Ethereum technologisch führend bleibt und institutionelle Nutzung zunimmt, könnte dies die Nachfrage nach ETH stärken.

Umgekehrt könnte eine schwächere Wahrnehmung der Ethereum-Entwicklung Druck auf ETH ausüben. Besonders problematisch wäre ein Szenario, in dem der Markt den Eindruck gewinnt, dass Ethereum zwar technisch stabil, aber strategisch weniger dynamisch als konkurrierende Plattformen ist.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.