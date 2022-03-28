Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Adyen BV Parts Sociales Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen anlässlich des Investorentages mit einem Kursziel von 1860 Euro auf "Buy" belassen. Die vorgestellten langfristigen Ziele des Zahlungsdienstleisters für das Umsatzwachstum und insbesondere die Profitabilität lägen zwar unter den Markterwartungen, schrieb Hannes Leitner am Dienstag. Allerdings seien die Margenziele der Niederländer bereits oft konservativ gewesen. Alles in allem wertet der Experte das Vertrauen von Adyen in seine langfristigen Wachstumsaussichten als positiv./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1’860.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’397.40 €
|
Abst. Kursziel*:
33.10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’390.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.77%
|
Analyst Name::
Hannes Leitner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
|
11:21
|Adyen will weiter zweistellig und profitabel wachsen - Aktie im Plus (AWP)
|
09:07
|Adyen zielt auf mehr Marktanteile und höhere EBITDA-Marge für 2028 (Dow Jones)
|
31.10.25
|So stuften die Analysten die Adyen BV Parts Sociales-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
31.10.25