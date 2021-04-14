adidas 154.66 CHF 1.10% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas von 234 auf 238 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Wendy Liu attestierte den Herzogenaurachern am Donnerstag im Nachgang endgültiger Zahlen ein gesundes Geschäft. Auch die nun noch veröffentlichten Details und die Telefonkonferenz seien beruhigend gewesen./rob/ag/gl;

