adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

350.70
CHF
70.40
CHF
25.12 %
14.04.2021
SWX
30.10.2025 06:19:48

adidas Overweight

adidas
154.66 CHF 1.10%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas von 234 auf 238 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Wendy Liu attestierte den Herzogenaurachern am Donnerstag im Nachgang endgültiger Zahlen ein gesundes Geschäft. Auch die nun noch veröffentlichten Details und die Telefonkonferenz seien beruhigend gewesen./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 00:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Overweight
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
238.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
167.50 € 		Abst. Kursziel*:
42.09%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
166.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42.56%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse