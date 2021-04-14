adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
14.04.2021
30.10.2025 06:19:48
adidas Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas von 234 auf 238 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Wendy Liu attestierte den Herzogenaurachern am Donnerstag im Nachgang endgültiger Zahlen ein gesundes Geschäft. Auch die nun noch veröffentlichten Details und die Telefonkonferenz seien beruhigend gewesen./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 00:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Overweight
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
238.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
167.50 €
|
Abst. Kursziel*:
42.09%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
166.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.56%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu adidas
|
29.10.25
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
29.10.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
29.10.25