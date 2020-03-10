NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat AB Inbev nach monatlichen Bierpreisdaten für Brasilien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Nach einem enttäuschenden ersten Halbjahr seien die Preise bei der Lateinamerika-Tochter Ambev sowie bei Heineken gegenüber dem Vormonat ein wenig gestiegen, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Aktien von AB Inbev und Heineken böten auf einem niedrigen Niveau attraktive Einstiegskurse./gl/edh;