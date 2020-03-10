Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’138 0.6%  SPI 16’859 0.5%  Dow 44’912 -0.1%  DAX 24’379 0.3%  Euro 1 0.0%  EStoxx50 5’468.0800 0.6%  Gold 3’342 0.3%  Bitcoin 93’034 -0.9%  Dollar 0.8052 -0.3%  Öl 65.9 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526DocMorris4261528Rheinmetall345850Partners Group2460882
Top News
Wird das neue FSD-Modell zum Katalysator für die Tesla-Aktie?
Xpeng-Aktie dennoch etwas leichter: Xpeng kann bei Umsatz und Gewinn alle Erwartungen schlagen
Warum bei Euro, Franken und Dollar wenig Bewegung herrscht
Xiaomi-Aktie: Xiaomi verzeichnet mehr Umsatz und Gewinn
Commerzbank-Aktie erholt sich: Rally setzt sich nach Montagsdelle fort
Suche...
200.- Saxo-Deal

AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

45.13
CHF
-36.54
CHF
-44.74 %
10.03.2020
SWX
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.08.2025 10:45:37

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

AB InBev
50.00 CHF 2.07%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat AB Inbev nach monatlichen Bierpreisdaten für Brasilien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Nach einem enttäuschenden ersten Halbjahr seien die Preise bei der Lateinamerika-Tochter Ambev sowie bei Heineken gegenüber dem Vormonat ein wenig gestiegen, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Aktien von AB Inbev und Heineken böten auf einem niedrigen Niveau attraktive Einstiegskurse./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 08:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 08:23 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf AB InBev

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender AB InBev-Kurs >5 >10 >15
Fallender AB InBev-Kurs >5 >10 >20
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
75.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
53.14 € 		Abst. Kursziel*:
41.14%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
53.32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40.66%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
10:02 finanzen.ch AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 5 Jahren verdient
12.08.25
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) vor 3 Jahren inzwischen gelohnt? (finanzen.ch)
05.08.25
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
31.07.25
 Juli 2025: So schätzen Experten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie ein (finanzen.net)
31.07.25
 AB InBev-Aktie dennoch im Sinkflug: Gewinnsteigerung bei AB InBev trotz Absatzrückgang (Dow Jones)
29.07.25
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
22.07.25
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
15.07.25
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
08.07.25
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
mehr Nachrichten