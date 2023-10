NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat AB Inbev nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Brauereikonzern habe in einem soliden dritten Quartal trotz eines schwachen US-Geschäfts mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) positiv überrascht, schrieb Analyst Trevor Stirling am Dienstag in einer ersten Reaktion. Das Ebitda dürfte auf Jahressicht das obere Ende der bekräftigten Zielspanne erreichen. Der angekündigte Aktienrückkauf falle zwar mit einer Milliarde US-Dollar nicht hoch aus, sei aber immerhin der erste in der Unternehmensgeschichte und damit ein wichtiges psychologisches Signal./gl/bek;