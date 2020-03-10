AB InBev 47.49 CHF 0.54% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AB Inbev von 72 auf 71 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Nicolai kappte am Dienstag seine Schätzungen für den Brauereikonzern vor dem Quartalsbericht Ende Oktober. Er berücksichtigte dabei insbesondere aktuelle Währungsbewegungen. In den kommenden zwölf Monaten dürfte AB Inbev allerdings Rückenwind erhalten, glaubt der Experte und beließ die Papiere bleiben auf der "Conviction Buy"-Empfehlungsliste./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 04:46 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.