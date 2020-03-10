Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AB InBev Aktie

45.13
CHF
-36.54
CHF
-44.74 %
10.03.2020
SWX
30.09.2025 10:16:01

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

AB InBev
47.49 CHF 0.54%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AB Inbev von 72 auf 71 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Nicolai kappte am Dienstag seine Schätzungen für den Brauereikonzern vor dem Quartalsbericht Ende Oktober. Er berücksichtigte dabei insbesondere aktuelle Währungsbewegungen. In den kommenden zwölf Monaten dürfte AB Inbev allerdings Rückenwind erhalten, glaubt der Experte und beließ die Papiere bleiben auf der "Conviction Buy"-Empfehlungsliste./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 04:46 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
71.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
50.32 € 		Abst. Kursziel*:
41.10%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
50.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40.43%
Analyst Name::
Olivier Nicolai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

