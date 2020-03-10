AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Mitch Collett rechnet laut seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht für das dritte Quartal mit einem Volumenrückgang um 2,8 Prozent auf vergleichbarer Basis. Der organische Umsatz dürfte dank des Preis- und Produktmixes etwas gestiegen sein. Das operative Jahres-Gewinnziel dürfte von dem Brauereikonzern bestätigt werden./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
63.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
50.32 €
Abst. Kursziel*:
25.20%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
50.18 €
Abst. Kursziel aktuell:
25.55%
Analyst Name::
Mitch Collett
KGV*:
-