FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Mitch Collett rechnet laut seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht für das dritte Quartal mit einem Volumenrückgang um 2,8 Prozent auf vergleichbarer Basis. Der organische Umsatz dürfte dank des Preis- und Produktmixes etwas gestiegen sein. Das operative Jahres-Gewinnziel dürfte von dem Brauereikonzern bestätigt werden./tih/ag;