AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

45.13
CHF
-36.54
CHF
-44.74 %
10.03.2020
SWX
15.09.2025 15:43:17

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

AB InBev
47.19 CHF 0.18%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat AB Inbev auf "Outperform" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. In den vergangenen sechs Jahren habe sich der Alkoholkonsum im wichtigen US-Markt sehr volatil entwickelt, schrieb Nadine Sarwat in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die dortige Stimmung sei derzeit sehr schlecht, und die Bewertungen lägen auf einem Niveau wie während der Finanzkrise. Signale für eine Rückkehr des Wachstums seien wohl erst 2026 in Sicht./gl/niw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 04:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 04:40 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
79.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
50.20 € 		Abst. Kursziel*:
57.37%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
50.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
58.00%
Analyst Name::
Nadine Sarwat 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

15:43 AB InBev Outperform Bernstein Research
10.09.25 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
19.08.25 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.25 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.08.25 AB InBev Buy UBS AG
