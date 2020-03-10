AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat AB Inbev auf "Outperform" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. In den vergangenen sechs Jahren habe sich der Alkoholkonsum im wichtigen US-Markt sehr volatil entwickelt, schrieb Nadine Sarwat in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die dortige Stimmung sei derzeit sehr schlecht, und die Bewertungen lägen auf einem Niveau wie während der Finanzkrise. Signale für eine Rückkehr des Wachstums seien wohl erst 2026 in Sicht./gl/niw;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
79.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
50.20 €
|
Abst. Kursziel*:
57.37%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
50.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
58.00%
|
Analyst Name::
Nadine Sarwat
|
KGV*:
-
|15:43
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|AB InBev Buy
|UBS AG
|27.02.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.25
|AB InBev Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.24
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.24
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|45.13
|-44.74%
