AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
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10.06.2026 07:15:30
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AB Inbev von 85 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die überdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktien des Brauereikonzerns dürfte noch anhalten, schrieb Sanjeet Aujla am Dienstagabend. Das Verhältnis zwischen Kurs und Gewinnwachstum (PEG) sei das geringste unter den großen Konsumgüterkonzernen. /rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 23:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
88.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
69.90 €
|
Abst. Kursziel*:
25.89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
70.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.71%
|
Analyst Name::
Sanjeet Aujla
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse