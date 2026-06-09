AB InBev 64.24 CHF -0.10% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AB Inbev von 85 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die überdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktien des Brauereikonzerns dürfte noch anhalten, schrieb Sanjeet Aujla am Dienstagabend. Das Verhältnis zwischen Kurs und Gewinnwachstum (PEG) sei das geringste unter den großen Konsumgüterkonzernen. /rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 23:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.