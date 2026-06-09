Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’356 0.3%  SPI 18’882 0.2%  Dow 50’872 0.2%  DAX 24’433 -0.7%  Euro 0.9222 0.1%  EStoxx50 6’050 -0.2%  Gold 4’207 -1.3%  Bitcoin 49’055 -0.5%  Dollar 0.7982 0.0%  Öl 91.5 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Sanofi stellt wichtige Studie zu experimentellem Wirkstoff Riliprubart ein
Bayer kommt mit Asundexian in Europa einen Schritt weiter - Aktie steigt
Ausblick: Aurora Cannabis stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Das unterschätzte Erfolgsrezept an der Börse: Einfachheit
Fondsdomizil Irland oder Luxemburg: Warum zwei identische ETFs unterschiedlich viel Rendite bringen
Suche...

AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

64.25
CHF
-0.07
CHF
-0.10 %
09:00:18
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.06.2026 07:15:30

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

AB InBev
64.24 CHF -0.10%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AB Inbev von 85 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die überdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktien des Brauereikonzerns dürfte noch anhalten, schrieb Sanjeet Aujla am Dienstagabend. Das Verhältnis zwischen Kurs und Gewinnwachstum (PEG) sei das geringste unter den großen Konsumgüterkonzernen. /rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 23:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
88.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
69.90 € 		Abst. Kursziel*:
25.89%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
70.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.71%
Analyst Name::
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
09.06.26 finanzen.ch AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anlage unter der Lupe EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr verdient
02.06.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
31.05.26
 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai (finanzen.net)
26.05.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
19.05.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
12.05.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
05.05.26
 AB Inbev-Aktie deutlich fester: Trend zu Bieralternativen treibt Brauer AB Inbev an - Erwartungen übertroffen (AWP)
05.05.26
AB InBev says ‘cheers to beer’ as it reports first sales rise in 3 years (Financial Times)
05.05.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
mehr Nachrichten