Malaysia Trade, Inflation Data Due On Tuesday
(RTTNews) - Malaysia will on Tuesday release December figures for imports, exports, trade balance and inflation, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.
In November, imports were up 15.8 percent on year and exports rose an annual 7.0 percent for a trade surplus of MYR6.10 billion. Overall consumer prices were flat on month in November and up 1.4 percent on year.
Taiwan will see December data for export orders; in November, orders surged 39.5 percent on year.
Hong Kong will release December numbers for unemployment; in November, the jobless rate was 3.8 percent.
