Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Unabhängigkeit gestärkt
|
30.01.2026 07:56:03
Helvetia Baloise-Aktie: Geschäftsführung der Servisa-Stiftungen abgegeben
Die Versicherungsgruppe Helvetia Baloise wird die Geschäftsführung der Pensionskasse der Servisa Sammelstiftung und der Servisa Supra Sammelstiftung künftig nicht mehr übernehmen.
Mit dem Schritt soll die Unabhängigkeit der beiden Sammelstiftungen gestärkt werden, hiess es in einer Mitteilung vom Freitag. Die Übertragung der Aufgaben von Helvetia Baloise an die neue Servisa-Betriebsgesellschaft erfolge schrittweise und mit Unterstützung des bisherigen Partners.
Während der Übergangsphase wird Helvetia Baloise laut den Angaben weiterhin Dienstleistungen für Servisa erbringen. Zudem beabsichtigen die Vertragsparteien, noch im laufenden Jahr über die Weiterführung des bestehenden Versicherungsverhältnisses zu entscheiden.
sc/cg
Basel (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu Helvetia Baloise Holding AG
|
29.01.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise reagiert am Nachmittag positiv (finanzen.ch)
|
29.01.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise kommt am Donnerstagmittag kaum vom Fleck (finanzen.ch)
|
29.01.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Vormittag tiefer (finanzen.ch)
|
27.01.26
|Pluszeichen in Zürich: Am Mittag Pluszeichen im SLI (finanzen.ch)
|
26.01.26