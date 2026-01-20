Roche-Aktie leichter: Investition in neues Genentech-Werk in North Carolina verdoppelt

So wird Genentech rund 2 Milliarden US-Dollar in das neue Produktionswerk in Holly Springs stecken.

Mit der Erweiterung des Werks werde die erste Produktionsstätte an der US-Ostküste weiter ausgebaut, teilte Genentech am Dienstag mit. Dabei würden über 2000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Die Investition unterstreiche zudem das langfristige Engagement des Unternehmens in den USA und die Stärkung der lokalen Biotechnologiebranche.

Der Roche-Genussschein verliert an der SIX zeitweise 0,59 Prozent auf 344,74 Franken.

