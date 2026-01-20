Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Langfristiges Engagement 20.01.2026 16:58:07

Roche-Aktie leichter: Investition in neues Genentech-Werk in North Carolina verdoppelt

Die Roche-Tochter Genentech verdoppelt die Investition in ein neues Werk in North Carolina.

Roche
344.92 CHF -0.42%
So wird Genentech rund 2 Milliarden US-Dollar in das neue Produktionswerk in Holly Springs stecken.

Mit der Erweiterung des Werks werde die erste Produktionsstätte an der US-Ostküste weiter ausgebaut, teilte Genentech am Dienstag mit. Dabei würden über 2000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Die Investition unterstreiche zudem das langfristige Engagement des Unternehmens in den USA und die Stärkung der lokalen Biotechnologiebranche.

Der Roche-Genussschein verliert an der SIX zeitweise 0,59 Prozent auf 344,74 Franken.

cf/to

Basel (awp)

