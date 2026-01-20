Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
20.01.2026 16:58:07
Roche-Aktie leichter: Investition in neues Genentech-Werk in North Carolina verdoppelt
Die Roche-Tochter Genentech verdoppelt die Investition in ein neues Werk in North Carolina.
Mit der Erweiterung des Werks werde die erste Produktionsstätte an der US-Ostküste weiter ausgebaut, teilte Genentech am Dienstag mit. Dabei würden über 2000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Die Investition unterstreiche zudem das langfristige Engagement des Unternehmens in den USA und die Stärkung der lokalen Biotechnologiebranche.Der Roche-Genussschein verliert an der SIX zeitweise 0,59 Prozent auf 344,74 Franken.
cf/to
Basel (awp)
