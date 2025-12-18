EZB-Zinsentscheid: Leitzins bleibt unangetastet

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Entscheidung gefallen 18.12.2025 14:20:00

Die Europäische Zentralbank, kurz EZB, hat am Donnerstagnachmittag ihre Entscheidung über das künftige Zinsniveau im Euroraum bekannt gegeben.

• Die EZB belässt den für den Markt massgeblichen Einlagenzins bei 2,0 Prozent
• Währungshüter setzen auf Abwarten angesichts der stabilen, aber unsicheren Wirtschaftslage
• Neue Prognosen: Inflation nähert sich der 2,0-Prozent-Marke weiter an

Die Europäische Zentralbank hat die Leitzinsen im Euroraum stabil gehalten. Wie allgemein von Ökonomen mit Blick auf aktuelle Inflationsdaten erwartet, verbleibt der Einlagenzins, den Banken für das Parken von Geldern erhalten, bei 2,0 Prozent. Nach einer Serie von Zinssenkungen im Frühjahr 2024 setzt die Notenbank damit ihren Kurs der "ruhigen Hand" fort, den sie bereits im Juli, September und Oktober eingeschlagen hatte.

Hintergrund zur Leitzinsentscheidung: Inflation und Wirtschaftsprognosen

Für die Entscheidung waren vor allem die neuen Prognosen für Konjunktur und Inflation massgeblich. Während die Teuerungsrate mit aktuell 2,1 Prozent nahezu das EZB-Ziel von 2,0 Prozent erreicht hat, zeigt sich die europäische Wirtschaft trotz geopolitischer Unsicherheiten und höherer US-Zölle robuster als im Vorfeld befürchtet. Die EZB hatte ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr bereits im Vorfeld leicht angehoben.

Richtungsweisender Beschluss für Leitzins in 2026?

Die Zinsentscheidung hat unmittelbare Auswirkungen auf Sparer und Kreditnehmer. Seit dem Zinsgipfel im Frühjahr 2024, als der Einlagenzins noch bei 4,0 Prozent lag, sind die Kreditzinsen für Unternehmen und Immobilienkäufer sowie die Sparzinsen deutlich gesunken. Der heutige Beschluss gibt nun die Richtung für das erste Halbjahr 2026 vor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Börsenrückzug: Zwahlen & Mayr plant Delisting der Aktien

Bildquelle: Daniel Roland/AFP/Getty Images,einstein / Shutterstock.com,Oliver Hoffmann / Shutterstock.com,DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

