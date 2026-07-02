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03.07.2026 00:02:28
China Services PMI Data Due On Friday
(RTTNews) - China will on Friday see June results for the services PMI from Caixin, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. The PMI is expected to see a score of 53.0, down from 54.4 in May.
Japan will see June services and composite PMI results from S&P Global. The services PMI is expected to see a score of 51.8, up from 50.0 in the previous month. The composite is seen at 52.5, up from 51.1 a month earlier.
Australia also will see June services and composite data from S&P. The services PMI is tipped to see a score of 49.9, up from 48.7 in May, while the composite is pegged at 49.8 - up from 48.7 a month earlier.
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