China Services PMI Data Due On Friday

(RTTNews) - China will on Friday see June results for the services PMI from Caixin, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. The PMI is expected to see a score of 53.0, down from 54.4 in May.

Japan will see June services and composite PMI results from S&P Global. The services PMI is expected to see a score of 51.8, up from 50.0 in the previous month. The composite is seen at 52.5, up from 51.1 a month earlier.

Australia also will see June services and composite data from S&P. The services PMI is tipped to see a score of 49.9, up from 48.7 in May, while the composite is pegged at 49.8 - up from 48.7 a month earlier.