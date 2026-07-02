Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’386 1.9%  SPI 20’207 1.5%  Dow 52’900 1.1%  DAX 25’581 2.2%  Euro 0.9186 0.0%  EStoxx50 6’360 1.2%  Gold 4’124 2.3%  Bitcoin 49’407 1.7%  Dollar 0.8036 0.0%  Öl 71.6 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539SpaceX156888148Sika41879292Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Kryptowährungen im 2. Quartal 2026: Die Performance von Bitcoin, Ether & Co.
Juni 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Comeback der Software-Aktien? Wo nach dem KI-Ausverkauf wieder Potenzial lockt
UBS-Aktie: Immobilienfonds verschiebt Rückzahlung von Anteilen erneut
Starke Auslieferungszahlen können der Tesla-Aktie nicht nach oben verhelfen
Suche...
Plus500 Depot
03.07.2026 00:02:28

China Services PMI Data Due On Friday

(RTTNews) - China will on Friday see June results for the services PMI from Caixin, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. The PMI is expected to see a score of 53.0, down from 54.4 in May.

Japan will see June services and composite PMI results from S&P Global. The services PMI is expected to see a score of 51.8, up from 50.0 in the previous month. The composite is seen at 52.5, up from 51.1 a month earlier.

Australia also will see June services and composite data from S&P. The services PMI is tipped to see a score of 49.9, up from 48.7 in May, while the composite is pegged at 49.8 - up from 48.7 a month earlier.

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie legt zu: Lungenkrebsmittel Divarasib schlägt Konkurrenzpräparate
Nach dem SpaceX-Hype: Lime startet an der US-Börse - Erstkurs über Ausgabepreis
2. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Tesla-Bulle bewertet erstmals SpaceX - Aktie dreht nach Verlusten ins Plus
Aktie an DAX-Spitze: Bayer gliedert operatives US-Glyphosatgeschäft in eigenes Unternehmen aus
Das sind die Analysteneinschätzungen zur Lufthansa-Aktie im Juni
Analysteneinschätzungen im Juni: Darum sehen Experten weiteres Potenzial für die VW-Aktie
Rheinmetall-Aktie profitiert von neuen Grossauftrag im Luftabwehrbereich
PHLX Semiconductor Index steigt kräftig: Anleger entdecken neue KI-Aktien neben NVIDIA

Top-Rankings

2. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
2. Quartal 2026: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
So bewegten sich die Einzelwerte des DAX im abgelaufenen Jahresviertel.
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Juni 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Juni 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die E ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.