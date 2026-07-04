Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’424 0.5%  SPI 20’327 0.6%  Dow 52’900 1.1%  DAX 25’779 0.8%  Euro 0.9188 0.0%  EStoxx50 6’413 0.8%  Gold 4’175 1.2%  Bitcoin 50’374 1.8%  Dollar 0.8032 0.0%  Öl 72.1 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
CryptoQuant-Analyse: 80 Prozent aller Bitcoin-Transaktionen sind Mikrotransaktionen
Kein Preisschock trotz Iran-Krieg: Wie China den Ölmarkt im Alleingang stabilisiert
Cookies im Auge behalten: So verwaltet man Cookies und darum sollte man sie regelmässig löschen
Continental macht Ernst: ContiTech geht für 4 Milliarden Euro an Investor
MANGOS-Aktien im Fokus: Diese sechs Werte könnten die Magnificent 7 ablösen
Suche...
eToro entdecken
Ölmarkt im Visier 05.07.2026 01:12:00

Kein Preisschock trotz Iran-Krieg: Wie China den Ölmarkt im Alleingang stabilisiert

Kein Preisschock trotz Iran-Krieg: Wie China den Ölmarkt im Alleingang stabilisiert

Während der Iran-Krieg den Ölpreis eigentlich explodieren lassen müsste, hält ausgerechnet Peking den Weltmarkt in der Balance, mit Folgen für Anleger.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

  • Chinas Rohölimporte fielen zwischen Februar und Mai stärker als während Corona
  • Peking zehrt von Reserven aus günstigem iranischem und russischem Öl
  • Ein mögliches Ende des Exportverbots für Raffinerieprodukte könnte Märkte stark bewegen

Mehr als drei Monate nach Beginn des Kriegs um die Strasse von Hormus notiert der Ölpreis deutlich unter den Marken, die viele Analysten zu Kriegsbeginn für möglich hielten. Einige hatten einen Anstieg auf bis zu 200 US-Dollar je Barrel prognostiziert. Den entscheidenden Unterschied macht nach Einschätzung mehrerer Marktbeobachter ausgerechnet ein Land, das in den Verhandlungen zwischen den USA und Iran gar nicht am Tisch sitzt: China.

Reserven statt Einkauf zu Höchstpreisen

Anstatt während der Zuspitzung des Nahostkonflikts teures Öl am Markt zu kaufen, griff Peking auf seine eigenen Lagerbestände zurück. Tankerdaten für Juni deuten darauf hin, dass die Importe bei rund 8 Millionen Barrel pro Tag verblieben, während China gleichzeitig weitere 3 Millionen Barrel pro Tag aus Speichern entnahm, so Investing.com. Dieser Puffer wird auf 1,2 bis 1,3 Milliarden Barrel geschätzt, was etwa vier Monaten an Importdeckung entspricht. Ein erheblicher Teil davon stammt nach Einschätzung von Analysten aus verbilligtem, sanktioniertem Rohöl, vor allem aus dem Iran und in geringerem Mass aus Russland, das China über Jahre günstig einkaufen konnte, während westliche Käufer fernblieben. JPMorgan geht davon aus, dass rund 3 Millionen Barrel pro Tag des Importrückgangs temporär sind und ab August eine Erholung einsetzt, sobald die Chemiebranche anzieht und Peking seine strategische Reserve wieder auffüllt.

Die Teekessel-Raffinerien stehen unter Druck

Eine zweite Ebene der Geschichte betrifft Chinas unabhängige Raffinerien, in der Branche als "Teekessel" bekannt. Sie kaufen schätzungsweise rund 90 Prozent der iranischen Ölexporte auf und bildeten über Jahre das Rückgrat der chinesischen Nachfrage nach günstigem sanktioniertem Rohöl. Das US-Finanzministerium warnt mittlerweile aktiv Banken vor Sanktionsrisiken im Zusammenhang mit diesen Raffinerien. Hengli Petrochemical, eine der grössten unter ihnen, wurde bereits sanktioniert, mindestens vier weitere stehen unter ähnlichem Druck. Während Analysten an der Wall Street über Chinas Öl-Comeback schreiben, arbeitet Washington zur gleichen Zeit daran, genau die verbilligten Lieferungen zu kappen, auf denen dieses Geschäftsmodell beruht.

Der unterschätzte Hebel: das Exportverbot

Als sich der Nahostkonflikt zuspitzte und die Versorgungssicherheit unsicher wirkte, untersagte Peking den Export raffinierter Kraftstoffe über reguläre Handelskanäle, um die Inlandsversorgung zu schützen. Dieses Verbot gilt teilweise noch immer. Hebt China es vollständig auf, könnten die Exporte von Raffinerieprodukten laut JPMorgan um 88 bis 160 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr steigen, ein potenziell enormer Schwung an zusätzlichem Angebot, der allein von einer politischen Entscheidung in Peking abhängt.

Strukturelle Nachfrageschwäche statt reiner Erholung

Hinzu kommt ein längerfristiger Wandel: Analysten von Rystad Energy gehen laut CNN von einer dauerhaften Nachfragezerstörung in China zwischen 200'000 und 600'000 Barrel pro Tag gegenüber dem Vorkriegsniveau aus, Energy Aspects rechnet mit einem permanenten Verlust von 300'000 Barrel pro Tag, so OilPrice.com. Der Grund liegt im boomenden Elektroauto-Markt, dessen Anteil an Neuwagenverkäufen in China im Mai bei 42 Prozent lag, ein Plus gegenüber 38 Prozent im März, auch wenn die Gesamtautoverkäufe im selben Monat um 22,3 Prozent einbrachen. Wer einmal auf ein Elektroauto umgestiegen ist, kehrt selten zurück, sofern Kraftstoffpreise nicht deutlich fallen, wie Branchenbeobachter betonen. Chinas Ölgeschichte ist damit längst keine reine Transportgeschichte mehr, sondern verschiebt sich zunehmend in Richtung Chemie- und Industrierohstoffe.

Für den Ölmarkt bedeutet das: Die erwartete Importerholung im August dürfte kurzfristig stützend wirken, ist aber kein Beleg für eine nachhaltige Nachfragewende. Solange Peking über Importe, Lagerbestände und Exportverbote drei Hebel gleichzeitig bedienen kann, bleibt die Preisbildung am Ölmarkt enger an Pekings Entscheidungen gekoppelt, als es die reinen Importzahlen zeigen. Der nächste belastbare Datenpunkt ist die tatsächliche Entwicklung der chinesischen Importe im August, sie wird zeigen, ob es sich um echte Nachfrage oder reines Auffüllen der Lager handelt.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Rohstoff-Performance im 2. Quartal 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co.
Positiver Blick in die Zukunft: Anlage-Experten sehen Ölpreisschock als überwunden an
Rückschlag beim Ölpreis nimmt EZB-Währungshütern die Eile

Bildquelle: 3Dsculptor / Shutterstock.com,Simone Voigt / Shutterstock.com,GAS-photo / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’198.56 10’402.53
Gold Krügerrand 1 oz 3’439.52 3’225.95
Gold Philharmoniker 1 oz 3’474.95 3’271.80
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 653.81 605.34
Goldbarren 250 g - philoro 27’468.77 26’250.71
Silber CombiBar® 100 g 286.20 171.24
Silber Maple Leaf 1 oz 65.70 48.71
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’855.01 1’546.62

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 27: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Aktien von Roche, Novartis, Nestlé & ABB im Fokus: Vier Schweizer Firmen unter den Top 100 Unternehmen
Apple-Aktie zieht an: Neue iPhone-Modelle und mehr faltbare Geräte geplant?
Roche-Aktie legt zu: Lungenkrebsmittel Divarasib schlägt Konkurrenzpräparate
RENK-Aktie tiefer: Unternehmen baut Marine-Geschäft mit Übernahme aus
Starke Absatzzahlen, starker Kursrutsch: Was hinter dem grössten Tesla-Einbruch seit rund einem Jahr steckt
UBS: Immobilienfonds verschiebt Rückzahlung von Anteilen erneut - Aktie in Grün
Nebius-Aktie vor dem Durchbruch? Warum sich das NVIDIA-Investment verdreifachen könnte
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Vormittag

Top-Rankings

KW 27: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 27: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 27/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.