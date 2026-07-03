SMI stabil erwartet -- DAX vorbörslich im Plus -- Asiens Börsen legen zu

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird vor dem Wochenende stabil erwartet.

Der SMI bewegt sich vorbörslich auf in einer engen Range um die Nulllinie.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI beendeten den Handelstag am Donnerstag 1,45 Prozent stärker bei 20'206,84 Einheiten bzw. 1,42 Prozent höher bei 2'299,45 Stellen.

Die Aktienmärkte werden zum Handelsstart im Plus erwartet. Technologiewerte werden mit der anhaltenden Schwäche der Nasdaq erneut die Underperformer auch in Europa stellen. Mit dem schwächeren US-Arbeitsmarkt wurden die Zinserhöhungserwartungen in den USA etwas zurückgeschraubt. Anleger setzten mit Blick auf die USA im Wesentlichen auf ein "Goldlöckchen-Szenario", bei dem sich die Inflation abkühle, während der Arbeitsmarkt stabil bleibe, erklärt Chefökonom Mark Vitner von Piedmont Crescent Capital. Dies verliehe Aktien weiter Auftrieb, ohne Ängste vor einer Konjunkturabkühlung zu schüren.

DEUTSCHLAND

Der DAX dürfte am Freitag weitere Rekordstände verbuchen.

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart auf grünem Terrain.

Am Vortag hatte der DAX seinen bisherigen Höchststand von Mitte Januar getoppt. Für weiteren Auftrieb sorgen wohl vor allem die Kurserholungen in Südkorea und Japan. Zuvor war die KI-Rally ins Stocken geraten. Der KOSPI in Seoul hatte sich im Jahresverlauf mehr als verdoppelt, zuletzt hatte der Index aber um 15 Prozent korrigiert. Am Morgen schaffte er nach weiteren Verlusten zum Start jedoch die Wende klar ins Plus.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich vor dem langen Wochenende mit ungleicher Tendenz.

So stand zur Startglocke für den Dow Jones Industrial ein Plus an der Kurstafel. Anschliessend ging es weiter nach oben. Er markierte dabei ein neues Rekordhoch. Letztlich verabschiedete sich das Börsenbarometer 1,14 Prozent höher bei 52'899,24 Punkten.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung minimal höher, im weiteren Handel fiel er jedoch ins Minus zurück, wo er den Tag 0,8 Prozent schwächer bei 25'832,67 Zählern beendete.

Dass die US-Wirtschaft im Juni nur halb so viele neue Stellen geschaffen hat wie erwartet, dürfte nach Einschätzung der Landesbank Helaba die jüngst tendenziell gestiegenen Ängste vor einer Leitzinsanhebung dämpfen. Das sollte den Börsen helfen, da höhere Zinsen die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen schmälern.

Üblicherweise steht der monatliche Arbeitsmarktbericht am ersten Freitag des Folgemonats auf der Agenda. Doch da der Nationalfeiertag am 4. Juli diesmal auf einen Samstag fällt, wird er bereits Freitag zuvor begangen, weshalb die US-Börsen dann geschlossen bleiben.

ASIEN

Die Börsen in Ostasien verbuchen am Freitag Gewinne.

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise 1,19 Prozent auf 69'550,11 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,69 Prozent höher bei 4'056,78 Punkten.

In Hongkong legt der Hang Seng 1,43 Prozent auf 23'384,49 Indexpunkte zu.

Nach teils heftigen Kursverlusten am Vortag verholen sich die Börsen in Fernost vor dem Wochenende.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires