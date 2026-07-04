Trading Signals: Nestlé: Neuer Appetit

Wenn rund um den Globus Millionen Fussball-Fans derzeit die Spiele der Fussball-Weltmeisterschaft verfolgen, dürfte Nestlé nicht selten dabei sein. Der weltgrösste Lebensmittelkonzern verkauft sein Sortiment in 185 Ländern. Egal, ob der Nespresso als Wachmacher vor dem Anpfiff, ein Kitkat-Riegel zur Halbzeit oder das Mineral respektive der Softdrink von Sanpellegrino gegen den Durst: An Nestlé ist in den Supermarktregalen der Welt schwer vorbeizukommen. Insofern spricht das Fussball-Grossereignis dafür, dass der Branchenriese den Schwung des 1. Quartals halten konnte. Für den Zeitraum Januar bis März 2026 hatte Nestlé ein organisches Umsatzwachstum von 3.5 Prozent verbucht und damit den Analystenkonsens deutlich übertroffen.

Tief im Abseits

Die Börse reagiert zunächst begeistert. Für einen Ausbruch über den hartnäckigen Abwärtstrend reichte es aber nicht. Streng genommen befindet sich die Nestlé-Aktie seit mehr als vier Jahren auf dem Weg nach unten. Mit dem Krösus steht der gesamte Sektor unter Druck. Einerseits würgten massive Preiserhöhungen im Zuge der Post-Covid Inflationswelle die Verkaufsmengen ab. Andererseits gerieten die defensiven Lebensmittelaktien ins Abseits, je mehr die Investoren von der Begeisterung für den Megatrend KI und die darin involvierten Wachstumsunternehmen gepackt wurden.

Zuletzt ist die Stimmung etwas gekippt, respektive der viel zitierte "KI-Trade" ins Wanken geraten. Und es sieht so aus, als hätte der eine oder andere Anleger das Gütesiegel "Substanz" neu für sich entdeckt. Jedenfalls beendet Nestlé den Juni mit einem Kursplus von 4.6 Prozent und näherte sich damit dem übergeordneten Abwärtstrend an.

Stabiles Wachstum

Gespannt warten Analysten und Investoren nun auf die Halbzeitbilanz des Branchengiganten. Am 23. Juli legt Nestlé den Zwischenbericht vor. Laut einem vom Unternehmen selbst zusammengetragenen Konsens gehen Analysten davon aus, dass die Umsätze auch im 2. Quartal organisch um 3.5 Prozent gestiegen sind. Während diese Rate zu 1.7 Prozentpunkten auf Volumensteigerungen zurückgehen soll, würde der Rest auf Preiserhöhungen entfallen. Gleichzeitig rechnen die Analysten im Schnitt für das 1. Semester mit einer zugrunde liegenden operativen Ergebnismarge von 16.3 Prozent. Damit wäre die Profitabilität gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 20 Basispunkte geschrumpft.

Jon Cox, Analyst bei Kepler Cheuvreux, ist an dieser Stelle noch etwas vorsichtiger. Er rechnet mit für den Zeitraum Januar bis Juni mit einer Marge von 16.1 Prozent. Seiner Ansicht nach ist Nestlé bei der Wiederherstellung der Bruttomargen nach einer Phase mit hohen Rohstoffkosten erst auf halbem Weg. Ausserdem könnte sich der starke Franken negativ bemerkbar machen. Auf der Umsatzseite ist der erfahrene Branchenexperte dagegen relativ zuversichtlich: Cox rechnet für das 2. Quartal mit einem organischen Wachstum von 3.6 Prozent. Gleichzeitig sieht er eine kleine Chance, dass Nestlé die Wachstumsprognose für 2026 in Richtung der oberen Grenzen des angepeilten Korridors von drei bis vier Prozent erhöht.

Positives Rating

Konsequenterweise stuft Kepler Cheuvreux Nestlé mit "Kaufen" ein und taxiert das Kursziel auf 90 Schweizer Franken. "Insgesamt sind wir der Ansicht, dass die Neuausrichtungsstrategie des Unternehmens Früchte trägt und dass eine erfreuliche Rückkehr zu den defensiven Wachstumseigenschaften des Unternehmens zu verzeichnen ist", bringt Jon Cox seine Einschätzung auf den Punkt.

Gerade vor diesem Hintergrund und einem möglichen Favoritenwechsel an den Märkten könnte die Fantasie in der Nestlé-Aktie in Richtung Zahlentermin weiter zunehmen. Für Trader bietet sich daher eine auf diesen Anlass abzielende Positionierung an. Sie können beispielsweise mit dem Long Mini Future darauf spekulieren, dass die Aufholjagd des Schweizer Large Caps weitergeht. Das Produkt zeigt aktuell einen Hebel von 5.4. Mit 69.8385 Franken liegt der Stop-Loss gut 17 Prozent unter dem Kurs des Basiswertes.

Trading Idee Nestlé Basiswert Nestlé Produktgattung Long Mini-Future Investmentrichtung Long Emittent Leonteq ISIN / Valor CH1525818204 / 152581820 Laufzeit Open End Stand 02.07.26 09:15 Uhr Kurs Hebelprodukt 0.778 Franken Basispreis variabel 68.8742 CHF Knock-out-Schwelle 69.8385 CHF Hebel 5.43 Abstand zum Kock-out 15.47% Stop-Loss 0.454 Franken Ziel 1.10 Franken (41%)

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