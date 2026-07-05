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Anthropic vor dem Börsengang: Das sollten Anleger zur geplanten Erstnotiz wissen

Anthropic vor dem Börsengang: Das sollten Anleger zur geplanten Erstnotiz wissen

Anthropic hat einen vertraulichen Entwurf für eine Börsennotierung in den USA eingereicht und tritt damit in einen Wettlauf mit OpenAI und SpaceX um die grössten Tech-Notierungen des Jahres ein.

• Anthropic reichte am 1. Juni 2026 vertraulich einen Entwurf bei der US-Börsenaufsicht ein
• Das Unternehmen wurde Ende Mai mit 965 Milliarden US-Dollar bewertet nach einer Finanzierungsrunde über 65 Milliarden US-Dollar
• Finanzkennzahlen wie Umsatz und Nutzerzahlen werden erst frühestens 15 Tage vor der Roadshow veröffentlicht

Vertraulicher Antrag bei der US-Börsenaufsicht

Anthropic hat nach eigenen Angaben am 1. Juni 2026 einen vertraulichen Entwurf eines Form S-1 bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht. Damit erhält das Unternehmen die Option, nach Abschluss der Prüfung durch die SEC an die Börse zu gehen. Wie Anthropic in seiner Mitteilung betont, hängt ein tatsächlicher Börsengang von den Marktbedingungen und weiteren Faktoren ab. Weder die Zahl der angebotenen Aktien noch der Ausgabepreis stehen bislang fest. Die Mitteilung wurde nach Rule 135 des Securities Act von 1933 veröffentlicht und stellt damit weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Wettlauf mit OpenAI und SpaceX

Die Nachrichtenagentur Reuters ordnet den Schritt in ein grösseres Marktgeschehen ein. Anthropic habe sich am 1. Juni 2026 vertraulich für den Börsengang angemeldet und liege damit vor seinem Rivalen OpenAI, der laut Reuters ebenfalls an einer Notierung arbeitet. Zum Zeitpunkt der Einreichung bereitete sich Elon Musks SpaceX auf den Börsengang vor, mit einer für den 4. Juni angesetzten Roadshow und einem angepeilten Emissionsvolumen von rund 75 Milliarden US-Dollar bei einer Bewertung von etwa 1,75 Billionen US-Dollar. Der Börsengang erfolgte schliesslich am 12. Juni.

Nach Einschätzung von Reuters könnte 2026 für den US-Markt für Erstnotierungen ein besonders starkes Jahr werden, gestützt durch eine umfangreiche Pipeline hochkarätiger Privatunternehmen. Die Investmentbank Goldman Sachs hatte bereits zu Jahresbeginn prognostiziert, dass die Erlöse aus US-Börsengängen 2026 auf ein Rekordniveau von bis zu 160 Milliarden US-Dollar steigen könnten, sollten die bekanntesten Namen tatsächlich an die Börse gehen. Anthropic hatte zuletzt 65 Milliarden US-Dollar bei einer Bewertung von 965 Milliarden US-Dollar eingesammelt und damit laut Reuters seinen Konkurrenten OpenAI bei der Bewertung überholt.

Was Privatanleger zum weiteren Verfahren wissen sollten

Die finanziellen Details der SEC-Anmeldung werden frühestens 15 Tage vor der Roadshow, also dem Pitch an institutionelle Investoren, veröffentlicht. Bis dahin können je nach Zeitplan von Anthropic noch Wochen oder Monate vergehen. Sobald die Unterlagen öffentlich sind, sollen Anlegern zentrale Finanzkennzahlen zugänglich werden. Darunter Umsatz, Verluste, Nutzerdaten, Wachstumskennzahlen und Risikofaktoren. Welche Broker für die Zuteilung von Anthropic-Aktien an Privatanleger vorgesehen sind, steht noch nicht fest. Der Ablauf eines solchen Verfahrens folgt in der Regel einem festen Muster, angefangen bei der Erstellung eines Investorenprofils über die Bereitstellung eines Prospekts bis zur Abgabe einer unverbindlichen Kaufabsichtserklärung, bei der Anleger Stückzahl und Höchstpreis angeben, ohne dass dies eine Zuteilung garantiert. Ob Aktien zugeteilt wurden, erfahren Anleger üblicherweise am Abend vor oder am Morgen des Börsengangs selbst.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.ch

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