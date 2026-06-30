Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Gewinne

Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel letztendlich um 0.26 Prozent stärker bei 52’319.20 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 23.031 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.360 Prozent auf 51’995.14 Punkte an der Kurstafel, nach 52’182.74 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 52’387.45 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 52’033.13 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 51’032.46 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wies der Dow Jones 45’216.14 Punkte auf. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wurde der Dow Jones auf 44’094.77 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 8.14 Prozent aufwärts. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 52’655.66 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Caterpillar (+ 3.07 Prozent auf 1’064.90 USD), Apple (+ 2.70 Prozent auf 289.36 USD), NVIDIA (+ 2.63 Prozent auf 200.09 USD), Microsoft (+ 1.21 Prozent auf 373.02 USD) und Home Depot (+ 1.18 Prozent auf 307.90 EUR). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Walt Disney (-2.41 Prozent auf 96.25 USD), Johnson Johnson (-1.76 Prozent auf 253.97 USD), Coca-Cola (-1.67 Prozent auf 81.27 USD), Chevron (-1.61 Prozent auf 165.76 USD) und Procter Gamble (-1.22 Prozent auf 146.64 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 65’159’005 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.087 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Die Salesforce-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Chevron-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4.23 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch