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03.07.2026 20:27:13

Home Depot Aktie News: Home Depot am Freitagabend mit Einbussen

Home Depot Aktie News: Home Depot am Freitagabend mit Einbussen

Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Home Depot-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,7 Prozent auf 310,85 EUR ab.

Home Depot
283.82 CHF -0.06%
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Um 20:26 Uhr fiel die Home Depot-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 310,85 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'900 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Home Depot-Aktie bei 310,55 EUR. Mit einem Wert von 313,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1'642 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 362,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.09.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 16,68 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 248,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 24,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,28 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,20 USD je Wertpapier. Am 19.05.2026 legte Home Depot die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 3,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 3,45 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 41.77 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 39.86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 18.08.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 17.08.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 14,95 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Rob Wilson / Shutterstock.com
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