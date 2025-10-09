Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’633 -0.1%  SPI 17’421 0.0%  Dow 46’389 -0.5%  DAX 24’673 0.3%  Euro 0.9323 0.0%  EStoxx50 5’642 -0.1%  Gold 4’009 -0.8%  Bitcoin 97’953 -1.0%  Dollar 0.8050 0.9%  Öl 66.0 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: Über diese Dividende können sich Richardson Electronics-Aktionäre freuen
Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT fallen von Rekordhochs zurück: Diskussion um Drohnenabwehr im Fokus
BYD-Aktie im Spannungsfeld zwischen Absatzschwäche und Europa-Plänen
Delta-Aktie stärker: Robuste Nachfrage soll bis ins Jahr 2026 anhalten
Novo Nordisk-Aktie dennoch tiefer: Milliardenübernahme sichert potenzielles Medikament gegen Leberfibrose
Suche...
200.- Saxo-Deal

Barr Pharmaceuticals Aktie US0683061099

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.10.2025 16:33:54

Brazil Inflation Rises To 5.17%

(RTTNews) - Brazil's consumer price inflation increased slightly in September after easing in the previous two months, figures from the Brazilian Institute of Geography and Statistics, or IBGE, showed on Thursday.

The consumer price index climbed 5.17 percent year-over-year in September, following a 5.13 percent rise in August, which was the lowest inflation rate in six months. The expected increase was 5.22 percent.

Moreover, the inflation rate continued to remain above the central bank's upper tolerance band of 4.5 percent.

Prices for food and non-alcoholic beverages grew 6.61 percent annually, and housing costs also increased notably by 6.24 percent. Data showed that transportation charges were 3.18 percent higher.

On a monthly basis, consumer prices rebounded 0.48 percent versus a 0.11 percent decrease in August. The monthly rise in inflation was mainly driven by housing costs amid higher electricity prices.

Meistgelesene Nachrichten

Ferrari-Aktie rutscht zweistellig ab: Ferrari setzt wieder stärker auf Verbrenner - E-Auto-Ziel zurückgeschraubt
NVIDIA-Aktie steigt: Milliardenschwere Exporte von KI-Chips in die VAE genehmigt
Trump etabliert erste Bitcoin-Reserve der USA - Signal für Dollar-Schwäche?
Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT fallen von Rekordhochs zurück: Diskussion um Drohnenabwehr im Fokus
Tilray-Aktie hebt nach starken Quartalszahlen ab
Presse: Dertour baut nach Hotelplan-Übernahme Doppelspurigkeiten ab
SMI-Anleger schnaufen nach starkem Lauf durch -- DAX weiter auf Rekordjagd -- Wall Street in Rot -- Schlussendlich Gewinne in Asien: Nikkei mit neuem Rekord
Novo Nordisk-Aktie dennoch tiefer: Milliardenübernahme sichert potenzielles Medikament gegen Leberfibrose
NVIDIA Aktie News: NVIDIA gewinnt am Mittwochabend an Fahrt
Signa-Gründer Rene Benko in Innsbrucker Justizanstalt eingewiesen

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}