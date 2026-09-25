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25.09.2026 17:00:00

Trump’s Diesel Export Threat Puts Britain on Edge

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President Trump’s newest trade threat sent markets into a frenzy once again on Friday.  Earlier this week, Trump said he would back Republican proposals to halt exports of diesel in order to ease prices ahead of mid-term elections in November. US Treasury secretary Scott Bessent said there was a review underway of whether a ban could work as American diesel prices reached record highs at over £4.87 a gallon.   Fuel prices could put Britain under threat. Reform UK’s Treasury spokesman Robert Jenrick reportedly wrote…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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