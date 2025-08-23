|Rohstoffe im Blick
|
23.08.2025 13:17:06
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag
Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.
Kaum verändert zeigt sich am Mittag der Goldpreis. Der Preis belief sich um 13:13 Uhr auf 3.371,70 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 3.371,70 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: 3Dsculptor / Shutterstock.com
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
|Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller
|9’054.37
|8’530.25
|Gold Krügerrand 1 oz
|2’773.53
|2’653.24
|Gold Philharmoniker 1 oz
|2’796.57
|2’680.17
|Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge
|527.70
|500.64
|Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller
|22’373.93
|21’246.63
|Silber CombiBar® 100 g
|216.92
|124.84
|Silber Maple Leaf 1 oz
|38.60
|31.74
|Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller
|1’163.85
|973.41
