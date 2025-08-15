Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’082 0.7%  SPI 16’788 0.5%  Dow 44’911 0.0%  DAX 24’464 0.4%  Euro 0.9407 -0.1%  EStoxx50 5’455 0.4%  Gold 3’342 0.2%  Bitcoin 95’864 0.1%  Dollar 0.8052 -0.4%  Öl 66.2 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Lindt & Sprüngli-Aktie stabil: Überlegungen zu Produktion von Schokoladenhasen in den USA
Intel-Aktie zieht an: US-Regierung zieht offenbar Einstieg bei Intel in Betracht
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT in Rot: Das steckt dahinter
Tesla-Aktie im Fokus: Kundenloyalität nimmt rapide ab - was CEO Elon Musk damit zu tun hat
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Freitagvormittag
Suche...
Rohstoffkurse aktuell 15.08.2025 10:13:20

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Freitagvormittag

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Freitagvormittag

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 3.344,05 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 10:10 Uhr um 0,23 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 3.336,50 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Zugewinne in Höhe von 0,08 Prozent auf 38,04 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 38,01 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Platinpreis um 1,18 Prozent auf 1.367,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.351,50 US-Dollar.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.140,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.149,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,78 Prozent.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (Brent) Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Ölpreis (Brent) um -0,69 Prozent auf 66,43 US-Dollar. Am Vortag standen noch 66,84 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (WTI) gibt -0,67 Prozent auf 63,49 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 63,96 US-Dollar an der Tafel standen.

Mit dem Haferpreis geht es indes nordwärts. Der Haferpreis gewinnt 1,21 Prozent auf 3,35 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,32 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Maispreis um -0,40 Prozent auf 3,75 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Maispreis bei 3,75 US-Dollar.

Nach 10,09 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Freitagvormittag um -0,79 Prozent auf 10,10 US-Dollar gesunken.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenmehlpreis gewinnt 2,01 Prozent auf 284,90 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 282,10 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Sinkflug. Um 09:55 Uhr gibt der Sojabohnenölpreis um -1,76 Prozent auf 0,52 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,52 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gewinnt der Zuckerpreis am Freitagvormittag hinzu. Um 0,06 Prozent auf 0,17 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,17 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,84 US-Dollar) geht es um 0,84 Prozent auf 2,87 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der Milchpreis Zugewinne in Höhe von 0,06 Prozent auf 17,40 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Milchpreis bei 17,38 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Heizölpreis kaum vom Fleck. Nach 58,91 US-Dollar am Vortag, tendiert der Heizölpreis um 10:09 Uhr bei 58,91 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: 3Dsculptor / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 8’994.38 8’519.00
Gold Krügerrand 1 oz 2’755.78 2’649.79
Gold Philharmoniker 1 oz 2’777.31 2’676.69
Gold Vreneli 20 Franken 524.07 499.99
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 22’223.94 21’218.50
Silber CombiBar® 100 g 214.43 123.27
Silber Maple Leaf 1 oz 37.83 31.26
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller 1’149.74 957.69

Meistgelesene Nachrichten

Wie viel Anleger mit einem Cardano-Investment von vor 1 Jahr verdient hätten
Ray Dalio erwartet Entwertung aller Fiat-Währungen - und empfiehlt Gold und Bitcoin
Rheinmetall-Aktie im Plus: Rheinmetall bekommt neue Personalchefin - unterschiedlicher Auffassungen
TUI-Aktie klettert weiter: So schätzen Analysten die TUI-Aktei nach den Quartalszahlen ein
Aktien von Palantir, Apple, Amazon & Co.: Diese 8 Tech-Riesen könnten noch vor NVIDIA die 5-Billionen-Marke übersteigen
Swiss Re-Aktie volatil: Halbjahresgewinn deutlich gesteigert
BYD-Aktie tiefer: BYD bringt Tablet auf den Markt - Integration in Plug-in-Hybrid-SUV Tai 7
BYD Aktie News: Anleger schicken BYD am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain
Swiss Re Aktie News: Swiss Re fällt am Nachmittag
Vor Trump-Putin-Treffen: US-Börsen letztlich kaum verändert -- SMI beendet Handel etwas höher -- DAX schliesst fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}