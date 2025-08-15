|Rohstoffkurse aktuell
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Freitagvormittag
Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 3.344,05 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 10:10 Uhr um 0,23 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 3.336,50 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Zugewinne in Höhe von 0,08 Prozent auf 38,04 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 38,01 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Platinpreis um 1,18 Prozent auf 1.367,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.351,50 US-Dollar.
Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.140,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.149,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,78 Prozent.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (Brent) Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Ölpreis (Brent) um -0,69 Prozent auf 66,43 US-Dollar. Am Vortag standen noch 66,84 US-Dollar an der Tafel.
Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (WTI) gibt -0,67 Prozent auf 63,49 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 63,96 US-Dollar an der Tafel standen.
Mit dem Haferpreis geht es indes nordwärts. Der Haferpreis gewinnt 1,21 Prozent auf 3,35 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,32 US-Dollar an der Tafel standen.
Inzwischen fällt der Maispreis um -0,40 Prozent auf 3,75 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Maispreis bei 3,75 US-Dollar.
Nach 10,09 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Freitagvormittag um -0,79 Prozent auf 10,10 US-Dollar gesunken.
Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenmehlpreis gewinnt 2,01 Prozent auf 284,90 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 282,10 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Sinkflug. Um 09:55 Uhr gibt der Sojabohnenölpreis um -1,76 Prozent auf 0,52 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,52 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem gewinnt der Zuckerpreis am Freitagvormittag hinzu. Um 0,06 Prozent auf 0,17 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,17 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,84 US-Dollar) geht es um 0,84 Prozent auf 2,87 US-Dollar nach oben.
In der Zwischenzeit verbucht der Milchpreis Zugewinne in Höhe von 0,06 Prozent auf 17,40 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Milchpreis bei 17,38 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Heizölpreis kaum vom Fleck. Nach 58,91 US-Dollar am Vortag, tendiert der Heizölpreis um 10:09 Uhr bei 58,91 US-Dollar.
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
|Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller
|8’994.38
|8’519.00
|Gold Krügerrand 1 oz
|2’755.78
|2’649.79
|Gold Philharmoniker 1 oz
|2’777.31
|2’676.69
|Gold Vreneli 20 Franken
|524.07
|499.99
|Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller
|22’223.94
|21’218.50
|Silber CombiBar® 100 g
|214.43
|123.27
|Silber Maple Leaf 1 oz
|37.83
|31.26
|Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller
|1’149.74
|957.69
