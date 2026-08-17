Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’334 -0.4%  SPI 20’240 -0.4%  Dow 53’732 -0.2%  DAX 26’450 0.0%  Euro 0.9391 0.0%  EStoxx50 6’558 0.3%  Gold 4’404 0.6%  Bitcoin 51’526 0.9%  Dollar 0.8103 -0.3%  Öl 89.1 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Geely-Aktie legt zu: Exportwachstum sorgt für Anlegerbegeisterung
Swissquote-Aktie höher: Onlinebank schliesst 600 Konten von in der Schweiz lebenden Russen
Apple-Aktie etwas höher: iKonzern ändert Anti-Tracking-Abfrage in der EU
TKB-Aktie etwas tiefer: Susanne Brandenberger scheidet Ende Mai 2027 aus Bankrat aus
NVIDIA-Aktie im Fokus: Offenbar Einstieg bei SB Energy geplant - Grossprojekt für KI im Blick
Suche...
Plus500 Depot
Rohstoffe unter der Lupe 17.08.2026 13:17:06

Rohstoffkurse am Mittag

Rohstoffkurse am Mittag

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Der Goldpreis lag um 13:13 Uhr bei 4.401,38 US-Dollar und damit 0,57 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.376,61 US-Dollar.

Mit dem Silberpreis geht es indes nordwärts. Der Silberpreis gewinnt 1,53 Prozent auf 65,67 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 64,68 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Platinpreis um 13:13 Uhr auf. Es geht 0,48 Prozent auf 1.762,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.753,50 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Aufwind. Um 13:10 Uhr zieht der Palladiumpreis um 1,29 Prozent auf 1.333,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.316,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen legt der Ölpreis (Brent) um 0,87 Prozent auf 89,29 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (Brent) noch 88,52 US-Dollar wert.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 0,49 Prozent auf 82,80 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 82,40 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Baumwolle um 0,26 Prozent auf 0,84 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,84 US-Dollar.

Währenddessen legt der Kaffeepreis um 2,91 Prozent auf 3,48 US-Dollar zu. Gestern war der Kaffeepreis noch 3,38 US-Dollar wert.

Mit dem Kakaopreis geht es indes nordwärts. Der Kakaopreis gewinnt 1,12 Prozent auf 4.170,00 Britische Pfund hinzu, nachdem gestern noch 4.124,00 Britische Pfund an der Tafel standen.

Zudem steigt der Maispreis. Um 0,38 Prozent verstärkt sich der Maispreis um 13:03 Uhr auf 4,61 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 4,59 US-Dollar lag.

Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Montagmittag hinzu. Um 0,28 Prozent auf 11,81 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 11,78 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenmehlpreis Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,10 Prozent auf 310,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 310,20 US-Dollar an der Tafel.

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis bergauf. Der Sojabohnenölpreis steigt 0,69 Prozent auf 0,70 US-Dollar, nach 0,69 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,17 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,17 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,08 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Abschläge in Höhe von -2,89 Prozent auf 2,65 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,73 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Heizölpreis am Montagmittag hinzu. Um 1,17 Prozent auf 114,39 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 113,07 US-Dollar.

Währenddessen legt der Holzpreis um 0,18 Prozent auf 569,00 US-Dollar zu. Gestern war der Holzpreis noch 568,00 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Olivier Le Moal / Shutterstock
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone
SIG-Aktie bricht ein: Schon wieder ein CEO-Wechsel - Keto nach wenigen Monaten durch Erkens abgelöst
Gold, Öl & Co. in KW 33: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Palantir-Aktie verliert an Attraktivität: Cathie Wood setzt verstärkt auf Cerebras - So reagieren die Aktien
Nestlé-Aktie unter Druck: Möglicherweise droht der Verlust des Russland-Geschäfts
Sandoz-Aktie profitiert: Pharmaunternehmen schliesst Zusammenarbeit mit Henlius für bis zu 10 Biosimilars
Rheinmetall-Aktie steigt: Auftrag für Sanitätssysteme bringt mehr als 500 Millionen Euro
CLARITY Act: Bitcoin-Kursziel von 200'000 Dollar hängt an sieben Senats-Hürden
Bärenmärkte überstehen: Diese Lehren bietet die Börsengeschichte

Top-Rankings

KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 33: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.