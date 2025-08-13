Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’886 0.1%  SPI 16’595 0.2%  Dow 44’459 1.1%  DAX 24’025 -0.2%  Euro 0.9420 0.1%  EStoxx50 5’336 0.1%  Gold 3’355 0.3%  Bitcoin 96’146 -0.8%  Dollar 0.8063 0.0%  Öl 66.1 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Nach IPO der Figma-Aktie - Welche Tech-Startups nun ebenfalls einen Börsengang wagen könnten
Goldpreis: Schwache US-Konjunkturdaten treiben an
Sixt-Aktie: Vorsteuergewinn nicht so deutlich verbessert wie erwartet
Santhera-Aktie: Abkommen für den Vertrieb von Agamree in der Türkei
Feintool-Aktie: Weiterhin rote Zahlen im ersten Halbjahr
Suche...
200.- Saxo-Deal
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate anzeigen in Währung
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte Schweizer Franken
Historisch Chartvergleich Trading-Depot Euro
Dollar
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Schweizer Franken

Historisch

Chartvergleich

Trading-Depot

Euro

Dollar

Goldpreis und Ölpreis 13.08.2025 08:11:46

Goldpreis: Schwache US-Konjunkturdaten treiben an

Goldpreis: Schwache US-Konjunkturdaten treiben an

Zur Wochenmitte legte der Goldpreis leicht zu. Er profitierte von einem schwächeren US-Dollar, nachdem moderate US-Inflationsdaten die Erwartungen auf eine Zinssenkung im September festigten.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Goldpreis
3355.97 USD 0.29%
Kaufen Verkaufen
von Jörg Bernhard

Mit 2,7 Prozent p.a. fiel die US-Inflation einen Tick schwächer als erwartet aus. Laut FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group wird derzeit eine Wahrscheinlichkeit von ungefähr 94 Prozent angezeigt, dass am 17. September eine Zinssenkung um 25 Basispunkte erfolgen wird, mit mindestens einer weiteren Senkung bis Jahresende. Ausserdem blicken Anleger gespannt auf die für diese Woche geplanten USA-Russland-Gespräche zum Krieg in der Ukraine. Falls das Treffen in Alaska keine Ergebnisse bringen sollte und der Krieg in der Ukraine nicht gestoppt wird, dürfte das Interesse an Gold eher zu- als abnehmen. Anleger warten nun auf weitere US-Konjunkturdaten wie den US-Produzentenpreisindex, die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (beide am Donnerstag) und die Einzelhandelsumsätze (Freitag).

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis 7.45 Uhr (MESZ) ermässigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 3,50 auf 3'395,50 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Warten auf EIA-Update

Im frühen Mittwochshandel bewegte sich der Ölpreis kaum, da Investoren auf den EIA-Wochenbericht warteten und zugleich das bevorstehende Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin für Zurückhaltung sorgt. Obwohl der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute ein unerwartetes Lagerplus in Höhe von 1,5 Millionen Barrel ausgewiesen hat, zeigte sich der fossile Energieträger davon wenig beeindruckt. Nun warten die Akteure an den Ölmärkten auf den Wochenbericht der Energy Information Administration (16.30 Uhr). Analysten rechnen mit einem Rückgang der gelagerten Ölmengen um 900.000 Barrel.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,01 auf 63,18 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,04 auf 66,16 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Ray Dalio erwartet Entwertung aller Fiat-Währungen - und empfiehlt Gold und Bitcoin
US-Regierung will Klarheit bei Zöllen auf Gold schaffen
Gold, Öl & Co. in KW 32: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com,FikMik / Shutterstock.com,Peeradach Rattanakoses / Shutterstock.com

Addex Therapeutics am 11.08.2025

Chart
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 9’025.95 8’549.25
Gold Krügerrand 1 oz 2’765.83 2’659.06
Gold Philharmoniker 1 oz 2’787.44 2’686.05
Gold Vreneli 20 Franken 525.98 501.74
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 22’302.87 21’294.14
Silber CombiBar® 100 g 215.20 123.98
Silber Maple Leaf 1 oz 38.07 31.48
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller 1’157.49 964.83

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ray Dalio erwartet Entwertung aller Fiat-Währungen - und empfiehlt Gold und Bitcoin
Erholung von Rüstungsaktien: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK fester
UBS-Aktie steigt aber: Investor will sich wohl von rund 16 Millionen Aktien trennen
Ausblick: TUI stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
DroneShield-Aktie: Kurssprung nach SentryCiv-Launch
SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag auf rotem Terrain
NIO Aktie News: NIO fällt am Nachmittag tief
Nach US-Inflationsdaten: Dow schlussendlich stärker -- SMI beendet Handel etwas fester -- DAX letztlich tiefer -- Asiens Börsen schliessen in Grün
Microsoft und Meta sorgen für Spekulationen - steht hier bald ein Aktiensplit bevor?

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}