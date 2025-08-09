|Verordnung
|
09.08.2025 09:00:36
US-Regierung will Klarheit bei Zöllen auf Gold schaffen
Die US-Regierung will mit einer Verordnung für Klarheit bei den Importzöllen für Goldbarren sorgen und damit auf die jüngste Unsicherheit am Markt reagieren.
Als Reaktion auf die Zölle kletterte der Goldpreis an der Rohstoffbörse in New York auf den neuen Rekordwert von 3534,10 US-Dollar pro Unze (31,1 Gramm). Zuletzt notierte er bei 3398.
Die Bekanntgabe der Zölle auf Goldbarren aus der Schweiz hatte die Branche am Freitag aufgeschreckt. Hintergrund war eine Bekanntmachung der US-Zollbehörde CBP vom Freitag.
Dieser zufolge hätten die meistgehandelten Goldbarren aus der Schweiz mit einem Importzoll von 39 Prozent belegt sollen. Die Behörde hatte erklärt, dass für die in den USA am häufigsten gehandelten Ein-Kilogramm- und 100-Unzen-Barren ein anderer Zollcode anstelle des bisher geltenden zu verwenden sei.
Die US-Regierung hatte jedoch im April nur den letzteren Code in die Liste der von länderspezifischen Zöllen ausgenommenen Produkte aufgenommen. Einige Branchenvertreter setzten daraufhin ihre Lieferungen in die USA aus. Die Schweiz ist das weltweit grösste Zentrum für die Raffination und den Transit von Goldbarren.
Washington (awp/sda/apa/reuters)
Weitere Links:
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
|Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller
|9’194.32
|8’680.91
|Gold Krügerrand 1 oz
|2’819.46
|2’699.39
|Gold Philharmoniker 1 oz
|2’841.49
|2’726.80
|Gold Vreneli 20 Franken
|536.18
|509.35
|Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller
|22’723.81
|21’623.28
|Silber CombiBar® 100 g
|216.12
|124.17
|Silber Maple Leaf 1 oz
|38.35
|31.54
|Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller
|1’166.66
|966.69
