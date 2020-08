Goldpreis: Leichte Erholungstendenz vor dem Wochenende

Schlechter als erwartete Zahlen vom US-Arbeitsmarkt haben dem Goldpreis zu einer leichten Erholungstendenz verholfen.

Weil die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf 1,1 Millionen zugelegt hat, obwohl Analysten eine Reduktion auf 890.000 prognostiziert hatten, ging es mit den Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen und dem Dollarindex bergab. Beides gilt in der Finanzwelt als Kaufargument für Gold. Ein schwacher Dollar lässt Gold unter US-Anlegern als attraktive Alternative erscheinen und verbilligt zudem im Nicht-Dollarraum den Preis für das gelbe Edelmetall. Am Nachmittag dürften sich die Marktakteure für diverse Einkaufsmanagerindizes stark interessieren, da diese als konjunkturelle Frühindikatoren anerkannt sind. Analysten rechnen gegenüber den Vormonatswerten mit leichten Zuwächsen.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis am Terminmarkt mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.50 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 8,30 auf 1.954,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Stabile Tendenz trotz Corona-Sorgen

Der fossile Energieträger zeigt sich trotz anhaltend hoher Corona-Neuinfektionen relativ widerstandsfähig und ist derzeit im Begriff den dritten Wochengewinn in Folge zu erzielen. Bei dem OPEC-plus-Treffen am Mittwoch wurden der Irak und Nigeria aufgefordert, ihre zugesagten Förderkürzungen einzuhalten, was zu einer verbesserten Laune der Marktakteure führte. Gegen 19.00 Uhr wird die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten veröffentlichen und dadurch für erhöhte Aufmerksamkeit an den Ölmärkten sorgen. Bei Überraschungen dürfte sich dies dann auch auf die Handelstendenz der kommenden Woche auswirken.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.50 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,05 auf 42,87 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,12 auf 45,02 Dollar anzog.