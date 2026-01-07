Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Strategie 07.01.2026 07:21:00

Alcon-Aktie nach gescheiterter STAAR-Übernahme: Beim Preis "diszipliniert" geblieben

Alcon will nach der gescheiterten Übernahme von STAAR Surgical die Strategie im Bereich Refraktionschirurgie beibehalten.

Letztendlich wollte der Genfer Augenheilkunde-Konzern beim Preis keine weiteren Zugeständnisse machen.

Während des Prozesses zur Übernahme sei man bei den Ansichten zu Preis und Risiko diszipliniert geblieben, hiess es von Alcon in der Nacht auf Mittwoch. Auch in Zukunft bleibe die Strategie im Bereich der operativen Sehkorrekturen unverändert, und das neue "Wavelight plus"-Angebot bleibe der Schwerpunkt für die Lasik-Operation.

Am Vortag war durch die Amerikaner bekanntgeworden, dass Alcon STAAR Surgical nicht übernehmen könne. Die Gegenwehr aus Aktionärskreisen des auf implantierbare Linsen spezialisierten US-Unternehmens war letztendlich zu gross. Die Transaktion schaffe weniger Wert als andere Alternativen, hiess es etwa.

Nach mehrmaligem Verschiebungen hätten die Aktionäre von STAAR am Dienstag an einer ausserordentlichen Generalversammlung über das aufgebesserte Kaufangebot von Alcon abstimmen müssen. Vorläufige Schätzungen eines Stimmrechtsberaters hätten jedoch ergeben, dass die für den Verkauf notwendigen Ja-Stimmen nicht hätten erreicht werden können, teilte STAAR am Nachmittag mit. Daher kündige STAAR den Fusionsvertrag mit Alcon.

Damit kommt ein langer Übernahmeprozess zu einem abrupten Ende. Bereits im August hatte Alcon mit dem STAAR-Management den Kauf der US-Firma zu einem Preis von 28 US-Dollar je Aktie in bar vereinbart. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen hatten sich einstimmig für das Vorhaben ausgesprochen.

Anfang Dezember besserte Alcon das Angebot angesichts der Kritiker auf und bot 30,75 Dollar je STAAR-Aktie. Durch diese Anpassung erhöhte sich der Gesamtkapitalwert der Transaktion von rund 1,5 Milliarden auf etwa 1,6 Milliarden Dollar.

ys/hr

Vernier (awp)

