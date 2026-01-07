Amrize-Aktie im Blick: Baustoffkonzern übernimmt PB Materials in Texas

Dazu hat das Unternehmen eine Vereinbarung zur Übernahme von PB Materials geschlossen.

PB Materials verfüge über 26 Standorte in West-Texas und erziele mit rund 340 Mitarbeitenden einen Umsatz von über 180 Millionen US-Dollar, teilte Amrize am Mittwoch mit. Es würden "signifikante Synergien" erwartet und die Akquisition solle bereits im ersten Jahr einen positiven Beitrag zu EPS und Cashflow leisten. Der Abschluss wird für das erste Halbjahr 2026 erwartet.

PB Materials sei ein führendes Unternehmen im Bereich Zuschlagstoffe mit einem Netzwerk für Transportbeton in dieser wachstumsstarken Region, heisst es weiter.

dm/hr

Zug (awp)