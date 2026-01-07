Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’341 0.7%  SPI 18’352 0.6%  Dow 49’462 1.0%  DAX 24’892 0.1%  Euro 0.9296 0.0%  EStoxx50 5’932 0.1%  Gold 4’454 -0.9%  Bitcoin 73’740 -1.1%  Dollar 0.7949 -0.1%  Öl 60.1 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526VAT31186490ExxonMobil808963Swiss Re12688156Kuros32581411
Top News
Alcon-Aktie nach gescheiterter STAAR-Übernahme: Beim Preis "diszipliniert" geblieben
Amrize-Aktie im Blick: Baustoffkonzern übernimmt PB Materials in Texas
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger im kommenden Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Dann zahlen sich Rabatt-Coupons wirklich aus
Auslandsaktien - wie wirken sich Währungseffekte aus?
Suche...
Plus500 Depot

Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Vereinbarung getroffen 07.01.2026 07:14:36

Amrize-Aktie im Blick: Baustoffkonzern übernimmt PB Materials in Texas

Amrize-Aktie im Blick: Baustoffkonzern übernimmt PB Materials in Texas

Der amerikanische Baustoffkonzern Amrize will in Texas zukaufen.

Amrize
44.19 CHF -0.36%
Kaufen Verkaufen
Dazu hat das Unternehmen eine Vereinbarung zur Übernahme von PB Materials geschlossen.

PB Materials verfüge über 26 Standorte in West-Texas und erziele mit rund 340 Mitarbeitenden einen Umsatz von über 180 Millionen US-Dollar, teilte Amrize am Mittwoch mit. Es würden "signifikante Synergien" erwartet und die Akquisition solle bereits im ersten Jahr einen positiven Beitrag zu EPS und Cashflow leisten. Der Abschluss wird für das erste Halbjahr 2026 erwartet.

PB Materials sei ein führendes Unternehmen im Bereich Zuschlagstoffe mit einem Netzwerk für Transportbeton in dieser wachstumsstarken Region, heisst es weiter.

dm/hr

Zug (awp)

Weitere Links:

Amrize-Aktie höher: Baustoffhersteller nach Q3-Zahlen gefragt

Bildquelle: Dmitrii Shirinkin / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amrize

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?