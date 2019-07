Gold: World Gold Council mit positivem Ausblick

Dank der Unsicherheit an den Finanzmärkten und einer expansiven Notenbankpolitik prognostizieren die Analysten eine robuste Goldnachfrage im Investmentsektor. Allerdings droht aufgrund einer zu erwartenden stark schwankenden Risikoaversion ein Wechselbad der Gefühle, die sich durch wechselnde Risk-On- und Risk-Off-Phasen niederschlagen könnte. In wichtigen Nachfrageländern wie China und Indien könnte die nachlassende wirtschaftliche Dynamik zwar die Goldnachfrage belasten, strukturelle Reformen sollten dort allerdings auf lange Sicht das Interesse an Gold beleben. Am Abend dürfte nun der Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC für ein hohes Mass an Aufmerksamkeit sorgen, schliesslich hat sich der Optimismus grosser und kleiner Terminspekulanten in den vergangenen Wochen ausgesprochen stark entwickelt.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 1,00 auf 1.407,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Drang nach oben hält an

Die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes wird gegen 19.00 Uhr ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten kommunizieren und dadurch für erhöhte Aufmerksamkeit an den Ölmärkten sorgen. Wegen des Sturms im Golf von Mexiko könnte es hier starke Veränderungen gegeben haben, die sich möglicherweise auf die Handelstendenz der kommenden Woche auswirken.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,40 auf 60,60 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,48 auf 67,00 Dollar anzog.