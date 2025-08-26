Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’161 -0.4%  SPI 16’896 -0.4%  Dow 45’319 0.1%  DAX 24’153 -0.5%  Euro 0.9352 0.0%  EStoxx50 5’384 -1.1%  Gold 3’386 0.6%  Bitcoin 88’923 0.1%  Dollar 0.8034 -0.3%  Öl 67.3 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Eli Lilly-Aktie in Grün: Lilly strebt noch 2025 Zulassung für Abnehmpille an
S&P-500-Änderung: Interactive Brokers rückt für Walgreens nach - Aktien uneins
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Groupe Minoteries-Aktie: Groupe Minoteries hält Betriebsgewinn trotz Umsatzschwund stabil
Lockheed Martin-Aktie zieht an: US-Regierung denkt wohl über Einstieg bei Rüstungsfirmen nach
Suche...
Plus500 Depot
Öl & Co. im Fokus 26.08.2025 20:43:14

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 3.384,25 US-Dollar und damit 0,52 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 3.366,79 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Silberpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Silberpreis um -0,13 Prozent auf 38,53 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 38,58 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Platinpreis geht es indes nordwärts. Der Platinpreis gewinnt 0,45 Prozent auf 1.352,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.346,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 1.099,50 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Dienstagabend um 0,45 Prozent auf 1.104,50 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (Brent) um -2,23 Prozent auf 67,21 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 68,80 US-Dollar.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 20:41 Uhr ab. Es geht -2,21 Prozent auf 63,31 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 64,80 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,66 US-Dollar) geht es um -1,03 Prozent auf 0,65 US-Dollar nach unten.

Zudem gibt der Haferpreis am Dienstagabend nach. Um -1,44 Prozent auf 3,08 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Haferpreis bei 3,12 US-Dollar.

Derweil notiert der Lebendrindpreis bei 2,43 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,40 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,02 Prozent.

Zudem zeigt sich der Maispreis im Sinkflug. Um 20:20 Uhr gibt der Maispreis um -0,64 Prozent auf 3,87 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,89 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben präsentiert sich der Mastrindpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:05 Uhr notiert der Mastrindpreis 0,50 Prozent stärker bei 3,63 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 3,61 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Orangensaftpreis um 3,96 Prozent auf 2,65 US-Dollar. Am Vortag notierte der Orangensaftpreis bei 2,55 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 20:20 Uhr auf. Es geht 0,29 Prozent auf 10,29 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 10,26 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,88 Prozent auf 297,20 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 295,70 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenölpreis um -2,89 Prozent auf 0,53 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,54 US-Dollar.

Derweil geht es für den Zuckerpreis bergauf. Der Zuckerpreis steigt 0,18 Prozent auf 0,16 US-Dollar, nach 0,16 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:40 Uhr auf. Es geht 0,66 Prozent auf 2,73 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 2,70 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich der Mageres Schwein Preis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,91 US-Dollar) geht es um 2,16 Prozent auf 0,93 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Milchpreis kaum. Am Dienstagabend lag der Milchpreis bei 17,39 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 17,39 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Heizölpreis um -2,98 Prozent auf 60,23 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 62,08 US-Dollar.

Derweil geht es für den Reispreis bergauf. Der Reispreis steigt 1,37 Prozent auf 11,87 US-Dollar, nach 11,67 US-Dollar am Vortag.

Zudem gibt der Holzpreis am Dienstagabend nach. Um -4,17 Prozent auf 574,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Holzpreis bei 597,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Sebastian Duda / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 9’079.74 8’603.04
Gold Krügerrand 1 oz 2’781.61 2’675.54
Gold Philharmoniker 1 oz 2’804.71 2’702.70
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 529.24 504.85
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 22’437.34 21’428.61
Silber CombiBar® 100 g 215.69 124.46
Silber Maple Leaf 1 oz 38.22 31.62
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller 1’151.58 969.55

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bekannter Leerverkäufer schiesst gegen Palantir-Aktie: Stärker überbewertet als NVIDIA-Aktie
Die Zukunft des Geldes: Bitcoin, Ripple oder Ethereum - wer macht das Rennen?
Michael Burry: Diese Aktien hielt der "Big Short"-Investor im 2. Quartal 2025
Bitcoin-Prognose: Bernstein sieht Kursziel von 200'000 US-Dollar trotz Rücksetzer
Microsoft, Apple & Co. im Fokus: Diese Aktien hielt Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025
Ausblick: NVIDIA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel - NVIDIA-Aktie unter Beobachtung
Lufthansa-Aktie fällt zurück: Lufthansa ordnet sich neu
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag höher
PUMA-Aktie +15 Prozent: Milliardärsfamilie Pinault denkt offenbar über Verkauf von PUMA-Beteiligung nach

Top-Rankings

In diese Aktien investierte Carl Icahn im zweiten Quartal 2025
Blick ins Depot
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}