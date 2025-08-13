HT5: 4,74% der ausstehenden Hybridanleihe angedient

Hochdorf (awp) - Die angeschlagene HT5 (ehemals Hochdorf) ist mit ihrem Rückkaufprogramm für die ausstehende Hybridanleihe auf geringe Resonanz gestossen. Lediglich 4,74 Prozent der 125 Millionen-Hybridanleihe seien bis zum heutigen Ablauf der Andienungsfrist angedient worden, teilte HT5 am Mittwochabend in einem Communiqué mit. Insgesamt habe man 1185 Bonds mit einem Nominalwert von 5,9 Millionen Franken zurückgekauft, die nun vernichtet würden.

Alle nicht angedienten Bonds werden nun im Rahmen der vorgesehenen Pflichtwandlung in Aktien der HT5 getauscht. "Somit bevorzugt eine überwältigende Mehrheit der Inhaber der Hybridanleihe, Aktionär der HT5 zu werden und ihre Bonds nicht anzudienen. Dieser Vertrauensbeweis von Seiten der Anleger bestätigt den eingeschlagenen Sanierungsweg mit dem Ziel, HT5 mit einem anderen Unternehmen zusammenzuschliessen, um dieses so an die Schweizer Börse zu bringen", schrieb die Firma, die kein operatives Geschäft mehr hat.

Der Rückkauf der Hybridanleihe ist Teil der Sanierung von HT5. Die Aktionäre und Obligationäre von HT5 haben einer Sanierung mittels Schulden-zu-Eigenkapital-Umwandlung zugestimmt. Dieser Prozess sowie das Ende der Nachlassstundung sollen laut Firmenangaben bis zum vierten Quartal 2025 abgeschlossen sein.

jb/