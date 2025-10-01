Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’287 1.5%  SPI 16’937 1.1%  Dow 46’398 0.2%  DAX 23’990 0.5%  Euro 0.9351 0.1%  EStoxx50 5’551 0.4%  Gold 3’888 0.8%  Bitcoin 92’758 2.1%  Dollar 0.7979 0.2%  Öl 66.1 -1.5% 
Rekordquartal bei NIO: Analystenwetten gehen auf - Aktie profitiert
Rally der Wolfspeed-Aktie wirft Fragen auf - Können die Gewinne nachhaltig sein?
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln
Warum jedes ETF-Portfolio ein solides Fundament braucht
Rekordjagd: Goldpreis erreicht fast 3.900-Dollar-Marke
01.10.2025 12:30:41

Anleihe: Schweizer Pfandbriefbank nimmt mit Vierertranche 980 Mio Fr. auf

Zürich (awp) - Die Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute emittiert unter Federführung von Raiffeisen, UBS und der Gruppe der Privat- und Geschäftsbanken (GPG) zwei neue und stockt zwei bestehende Anleihen zu folgenden Konditionen auf:

3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
3. Quartal 2025: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
So bewegten sich die Einzelwerte des DAX im abgelaufenen Jahresviertel.
September 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der September 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich ...
