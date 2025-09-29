Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
29.09.2025 11:27:36

Anleihe: Schaffhauser Kantonalbank nimmt 100 Mio Franken für 10 Jahre auf

Zürich (awp) - Die Schaffhauser Kantonalbank (SHKB) begibt zusammen mit der Zürcher Kantonalbank eine Anleihe zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          0,850%
Emissionspreis:  100,074%
Laufzeit:        9,994 Jahre, bis 26.10.2035
Liberierung:     28.10.2025
Yield to Mat.:   0,842%
Spread (MS):     +42 BP
Spread (Govt.):  +70,8 BP
ISIN:            CH1487331972
Rating:          AAA (ZKB)
Kotierung:       SIX, ab 27.10.2025

