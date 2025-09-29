|
29.09.2025 11:27:36
Anleihe: Schaffhauser Kantonalbank nimmt 100 Mio Franken für 10 Jahre auf
Zürich (awp) - Die Schaffhauser Kantonalbank (SHKB) begibt zusammen mit der Zürcher Kantonalbank eine Anleihe zu folgenden Konditionen:
Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,850% Emissionspreis: 100,074% Laufzeit: 9,994 Jahre, bis 26.10.2035 Liberierung: 28.10.2025 Yield to Mat.: 0,842% Spread (MS): +42 BP Spread (Govt.): +70,8 BP ISIN: CH1487331972 Rating: AAA (ZKB) Kotierung: SIX, ab 27.10.2025
pre
Meistgelesene Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSMI mit freundlichem Wochenauftakt -- DAX unentschlossen -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich fester
Zum Start in die neue Woche verbucht der heimische Markt kleine Aufschläge, während sich der deutsche Leitindex volatil zeigt. An den Märkten in Fernost ging es unterdessen überwiegend nach oben.
Top-Rankings
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}