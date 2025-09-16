Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’114 -0.3%  SPI 16’839 -0.3%  Dow 45’883 0.1%  DAX 23’630 -0.5%  Euro 0.9342 -0.1%  EStoxx50 5’437 -0.1%  Gold 3’693 0.4%  Bitcoin 91’330 -0.4%  Dollar 0.7911 -0.4%  Öl 67.4 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Microsoft-Aktie mit Plus: Anleger werden mit höherer Dividende belohnt
NVIDIA-Aktie im Blick: China setzt trotz Druck der Regierung weiter auf Chips des KI-Giganten
PayPal-Aktie im Aufwind: Neue Features für Krypto und personalisierte Links
Kering-Aktie trotzdem im Plus: Kundendaten bei Cyberangriff im Juni gestohlen
Underweight für Vonovia SE-Aktie nach Barclays Capital-Analyse
Suche...
Plus500 Depot
16.09.2025 12:54:38

Anleihe: Pfandbriefzentrale nimmt mit drei Tranchen 1,34 Mrd Franken auf

Zürich (awp) - Die Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken stockt unter Federführung der Kantonalbanken eine Anleihe auf und emittiert zwei neue zu folgenden Konditionen: 

1. Tranche Aufstockung S. 474
Betrag:           388 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  1200 Mio Fr.
Coupon:           0,5%
Emissionspreis:   100,378%
Laufzeit:         4,97 Jahre, bis 20.09.2030
Liberierung:      30.09.2025
Spread:           +28,0 BP
ISIN prov.:       CH1471403894
ISIN:             CH0306173748
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 29.09.2025

2. Tranche Neu S. 616
Betrag:           669 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:           0,7%
Emissionspreis:   100,119
Laufzeit:         9,29 Jahre, bis 15.01.2035
Liberierung:      30.09.2025
Spread:           +29,0 BP
ISIN:             CH1471403902
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 29.09.2025

3. Tranche Neu S. 617
Betrag:           284 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:           1%
Emissionspreis:   100,400%
Laufzeit:         20,16 Jahre, bis 27.11.2045
Liberierung:      30.09.2025
Spread:           +28,0 BP
ISIN:             CH1471403910
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 29.09.2025

ys/

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Anleger hoffen auf Stabilisierung: BioNTech-Aktie weiter unter Druck
Goldpreis mit neuem Rekordhoch
Zinspolitik im Fokus: Wall Street schlussendlich in Grün -- SMI schliesst im Minus -- DAX zum Handelsende etwas fester -- Chinas Börsen letztlich uneins - Feiertag in Japan
SMA Solar Aktie News: SMA Solar gewinnt am Dienstagmittag
Goldpreis setzt Rekordrally fort
Zinspolitik im Fokus: SMI und DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Microsoft-Aktie mit Plus: Anleger werden mit höherer Dividende belohnt
ASML-Aktie von positiver Analystenstimme beflügelt
Trotz Druck auf SAP-Aktie: Analyst Jefferies bleibt bei "Buy"

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}