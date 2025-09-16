|
16.09.2025 12:54:38
Anleihe: Pfandbriefzentrale nimmt mit drei Tranchen 1,34 Mrd Franken auf
Zürich (awp) - Die Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken stockt unter Federführung der Kantonalbanken eine Anleihe auf und emittiert zwei neue zu folgenden Konditionen:
1. Tranche Aufstockung S. 474 Betrag: 388 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 1200 Mio Fr. Coupon: 0,5% Emissionspreis: 100,378% Laufzeit: 4,97 Jahre, bis 20.09.2030 Liberierung: 30.09.2025 Spread: +28,0 BP ISIN prov.: CH1471403894 ISIN: CH0306173748 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 29.09.2025 2. Tranche Neu S. 616 Betrag: 669 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,7% Emissionspreis: 100,119 Laufzeit: 9,29 Jahre, bis 15.01.2035 Liberierung: 30.09.2025 Spread: +29,0 BP ISIN: CH1471403902 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 29.09.2025 3. Tranche Neu S. 617 Betrag: 284 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1% Emissionspreis: 100,400% Laufzeit: 20,16 Jahre, bis 27.11.2045 Liberierung: 30.09.2025 Spread: +28,0 BP ISIN: CH1471403910 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 29.09.2025
ys/
Anzeige
Inside Fonds
|11.09.25
|Schroders: KI, Energiebedarf und die CO2-Herausforderung
|10.09.25
|Schroders: Schroders Greencoat Infrastructure Lens Q3 2025
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
Meistgelesene Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinspolitik im Fokus: SMI und DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Dienstag unterhalb der Nulllinie. Die grössten Börsen Asiens bewegten sich am Dienstag mit wechselnden Vorzeichen.
Top-Rankings
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}