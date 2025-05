Entspannung nach Zoll-Schock: VIX sinkt auf Rekord-Tief

• VIX hat sich halbiert• China-Deal unterstützt• S&P 500 auf Erholungskurs

Die US-Börsen scheinen derzeit eine der schnellsten Entspannungsphasen in der Geschichte der Marktvolatilität zu erleben: Nach Wochen hoher Nervosität an den Märkten hat sich der Volatilitätsindex VIX in Rekordzeit halbiert - ein historisches Ereignis, das Experten als bullishes Signal interpretieren, wie unter anderem Dow Jones Newswires berichtet.

Laut Bespoke Investment Group war der Rückgang des VIX von über 40 Punkten auf unter 20 innerhalb von nur 21 Handelstagen die schnellste derartige Bewegung seit Einführung des Index im Jahr 1990. Der VIX, oft als "Angstbarometer" der Wall Street bezeichnet, reflektiert die erwartete Schwankungsbreite des S&P 500. In der Vergangenheit haben ähnliche Rückgänge oft eine positive Entwicklung an den Aktienmärkten nach sich gezogen.

Trump-Zölle, China-Deal und das Comeback der Anlegerstimmung

Der dramatische Anstieg des VIX im April wurde durch die überraschende Einführung umfassender US-Zölle auf ausländische Güter ausgelöst - von Donald Trump als "Befreiungsschlag" bezeichnet. Die darauffolgende Unsicherheit liess die Märkte kurzfristig abstürzen. Doch nach einer Einigung zwischen den USA und China auf eine 90-tägige Senkung der Zölle - von ursprünglich 145 Prozent auf 30 Prozent - scheint nun der Optimismus zurück gekehrt zu sein.

"Während die Märkte zuvor mit übertriebener Angst reagierten, reagieren sie jetzt wahrscheinlich mit übertriebenem Optimismus", wie Paul Christopher von Wells Fargo Investment Institute im Rahmen eines Telefoninterviews mit Dow Jones Newswires erklärt. Zwar seien die Zölle nach wie vor hoch, doch die Märkte würden die temporäre Einigung als starkes positives Signal werten.

Am 13.05., einen Tag nach der Zoll-Einigung zwischen China und den USA, notierte der VIX bei 18,22 Punkten - deutlich unter seinem historischen Durchschnitt von 19,5. Analysten scheinen in der Rückkehr unter diese Marke ein Zeichen dafür zu sehen, dass sich die Märkte wieder in einem stabileren, bullischen Umfeld bewegen. Derzeit steht der VIX-Index bei 20,87 Punkten (Stand: 21.05.2025).

Ausblick: S&P 500 auf Erholungskurs - Rezession vorerst vertagt

Der S&P 500 konnte am 13.05. erstmals seit Ende Februar ein Plus auf Jahressicht verbuchen. Wells Fargo prognostiziert für das Jahresende einen Stand von 6'000 Punkten - trotz weiterhin bestehender Konjunktur- und Inflationsrisiken. Auch Goldman Sachs zeigt sich optimistischer: Das Institut hob seine Wachstumsprognose für 2025 um 0,5 Prozentpunkte auf 1 Prozent an und reduzierte die Rezessionswahrscheinlichkeit auf 35 Prozent.

Ob dieser historische Rückgang der Volatilität tatsächlich der Startschuss für eine nachhaltige Markt-Rally ist, bleibt abzuwarten. Doch die Datenlage und die politische Entspannung scheinen zunächst Anlass zur Hoffnung zu geben.

Redaktion finanzen.ch