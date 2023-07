"Bond King" Bill Gross befürchtet Rezession: Warum den amerikanischen Verbrauchern dieses Jahr noch das Geld ausgehen könnte.

• Fed erhöht Zinsen - Inflation sinkt• US-Wirtschaft noch immer von Corona-Stimuli gestützt• Erspartes der US-Verbraucher bald aufgebraucht

PIMCO-Mitgründer Bill Gross fürchtet, dass den amerikanischen Verbrauchern das Bargeld ausgehen könnte. Diese Sorge wurde in einem Tweet deutlich, den der "Bond-King" vor Kurzem absetzte. Dabei geht er mit der Geldpolitik der US-Notenbank Fed ins Gericht.

Diese hat angesichts rasant steigender Inflationsraten die Zinswende eingeläutet und innerhalb kürzester Zeit den Leitzins von quasi null auf über fünf Prozent angezogen. Auch weitere Steigerung sind in diesem Jahr weiterhin möglich.

Billionenschwere Stimuli während der Corona-Pandemie

Dem vorausgegangen waren jedoch billionenschwere Stimuli in Zeiten der Corona-Pandemie sowie eine ultralockere Geldpolitik, die die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie abfedern sollten. Auch dies hat dazu beigetragen, dass die Teuerung erst so hoch schiessen konnte, nämlich zeitweise auf den höchsten Stand seit 40 Jahren.

Mittlerweile sieht es jedoch so aus, als würden die höheren Zinsen bereits ihre gewünschte Wirkung entfalten. So sank die Inflationsrate in den USA im Juni auf 3,0 Prozent, die Kernrate lag unterdessen bei 4,8 Prozent. Beides waren niedrigere Werte als noch im Monat zuvor gewesen.

US-Wirtschaft noch robust

Gleichzeitig zeigt sich die US-Wirtschaft noch robust. Wie die Fed in ihrem Beige Book, das im Juli veröffentlich wurde, darlegte, habe die Wirtschaftstätigkeit in den USA seit dem späten Mai leicht angezogen. So hätten fünf von zwölf Notenbank-Bezirken leicht zugelegt, fünf seien stabil geblieben und lediglich zwei hätten einen leichten Rückgang verzeichnet. Am Markt wird mittlerweile sogar gemunkelt, die Fed könnte demnächst eine Zinspause einlegen, obwohl sie sich eigentlich für weitere zwei Erhöhungen in diesem Jahr ausgesprochen hatte.

Vor diesem Hintergrund waren Rezessionssorgen, die Anfang des Jahres mehr belastet hatten, wieder etwas leiser geworden, die Hoffnung, der US-Notenbank könne eine weiche Landung gelingen, nahm wieder zu.

Wie Gross jedoch in seinem Tweet argumentiert, würde die Wirtschaft gerade noch von den letzten Cash-Reserven der US-Verbraucher am Laufen gehalten, die diese im Zuge der ultralockeren Geldpolitik während der Corona-Pandemie angespart hätten: "4 Billionen an COVID-Ausgaben tropfen immer noch in die Wirtschaft, wobei die Verbraucher immer noch ihre letzten 500 Milliarden oder so ausgeben", heisst es darin. Nun gelte es abzusehen, wann die Barmittel aufgebraucht seien, Gross schätze, dass dies "im vierten Quartal" geschehe.

It’s fiscal policy not just monetary policy - stupid.



4 trillion of Covid spending still dripping into economy with consumers still spending their last 500 billion or so.



The trick is when to time the end of it. 4th quarter is best guess. - Bill Gross (@real_bill_gross) July 10, 2023

Sind die Barmittelreserven aufgebraucht, könnten die Verbraucher jedoch nicht mehr die Wirtschaft ankurbeln, was sich unweigerlich negativ auf die Wirtschaftsaktivität auswirken würde. Mit seiner Ansicht, den USA könnte eine Liquiditätskrise ("Cash Crunch") bevorstehen, steht der Marktkenner im Übrigen nicht alleine da.

Auch andere Experten warnen vor "Cash Crunch"

Auch Wharton-Professor Jeremy Siegel warnt davor, dass die aktuelle Euphorie am Markt sehr schnell vorbei sein könnte, wenn der Sommer erstmal rum ist und die "YOLO-Verbraucher", wie er Konsumenten nennt, die ihre letzten Cash-Reserven ausgeben, um zu reisen und ein paar schöne Sommermonate zu verbringen, ihre Kreditkartenabrechnungen bekommen.

Seiner Ansicht nach solle die Fed auch nochmal überlegen, ob weitere Zinserhöhungen tatsächlich nötig seien, angesichts der Tatsache, dass die bereits durchgeführten Steigerungen ein wenig Zeit benötigen, bis sie ihre volle Wirkung entfaltet haben: "Die Fed muss sich nur ihre eigene Erfahrung ins Gedächtnis rufen, als sie die Inflation als vorübergehend abtat, um zu sehen, wie lange es dauern kann, bis die Inflation sich umkehrt - und wenn erst einmal eine Schwäche der Wirtschaft einsetzt, kann es sehr schnell gehen", schreibt Siegel in seinem wöchentlichen Newsletter WisdomTree.

Ganz so negativ wie Gross ist er bezüglich einer bevorstehenden Rezession jedoch nicht eingestellt. So sieht er in der zweiten Jahreshälfte keine "dramatische Verschlechterung": "Es wird einen Kampf der Marktdynamiken zwischen Rezessionssorgen und eine Abschwächung geben, mit dem Gedanken, die Fed wird mit mehr Stimuli zur Hilfe eilen und die Zinsen senken", so Siegel.

Wie Markets Insider berichtet, habe auch JPMorgans Bob Michele schon im April davor gewarnt, dass die Verbraucher aktuell ihr Erspartes aufbrauchen und mehr Schulden anhäufen würden, um Lebensmittel und andere Notwendigkeiten zu kaufen. So schrieb er: "Sie verschwenden es nicht für irgendwas, sie geben es aus, um davon zu leben."

JPMorgan-Chef Jamie Dimon hatte derweil schon letzten Herbst davor gewarnt, der Konsum der US-Verbraucher könne diesen Sommer einbrechen. Nun bleibt nur abzuwarten, ob die verschiedenen Experten mit ihrer Einschätzung werden Recht behalten.

Redaktion finanzen.ch